Les couleurs de la Super League indienne ajoutent une saveur locale à la Coupe du Monde de la FIFA 2022

La Coupe du Monde de la FIFA a été largement suivie en Inde et la passion des passionnés de football les a même amenés à se rendre dans le pays hôte et à assister à des matchs en direct dans les stades. Mais, ce qui a été intrigant, c’est la saveur de la Super League indienne en cours à travers la Coupe du Monde de la FIFA sous la forme de fans de football indiens. Les loyalistes passionnés se sont dirigés vers la Coupe du Monde de la FIFA en portant les couleurs de leurs équipes ISL respectives. Les fans ont été aperçus au Qatar portant des maillots et des écharpes de club, et brandissant des drapeaux et des bannières portant des écussons ou les noms de leurs équipes ISL respectives.

Avec des fans de presque tous les clubs ISL montrant leur passion pour les clubs, l’arène mondiale est sûrement témoin des couleurs du football indien tandis que l’action à élimination directe se réchauffe au FIFA WC.

Tableau des points de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Calendrier de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Résultats de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Soulier d’Or de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

Au stade Al Janoub au Qatar, lors d’un match entre l’Uruguay et le Ghana, un groupe de supporters des Kerala Blasters a été aperçu assis derrière l’un des buts, portant les maillots des Blasters et agitant le drapeau uruguayen. Ils portaient également une petite affiche qui disait : « Soutenons l’Uruguay pour notre magicien uruguayen », avec une photo de l’attaquant vedette du KBFC, l’uruguayen Adrian Luna à côté. Plusieurs autres fans ont été repérés dans presque tous les sites qui ont accueilli des matchs de la Coupe du monde.

Un membre des West Block Blues, Sunil Markal, était présent au stade Education City où le Maroc a éliminé l’Espagne aux tirs au but. Sunil portait son maillot du Bengaluru FC et était entouré de supporters marocains, qui, selon lui, étaient intrigués par la seule personne qui ne portait pas le rouge de l’Espagne ou du Maroc.

“Le Bengaluru FC est le club de mon cœur, et quel que soit le match auquel j’assiste, j’ai toujours un maillot ou une écharpe du BFC avec moi. Les Bleus sont ma plus grande motivation », a déclaré Sunil, qui s’est attiré de curieuses questions sur son maillot et le club auprès des supporters marocains. “Beaucoup de fans marocains étaient curieux parce que j’étais la seule personne à porter un maillot unique au milieu d’une mer de rouge, alors je leur ai parlé du BFC”, a-t-il déclaré.

Cette explosion de passion pour les clubs indiens n’est pas un phénomène nouveau, car de nombreux fans ont parlé de pouvoir mieux se connecter avec le football local et national après l’avènement de l’ISL. La passion et l’intérêt pour le football indien ont également été visibles au cours de la saison ISL en cours, car les fans ont eu l’occasion de voir leurs équipes jouer dans les stades après une pause de deux ans.

L’affrontement d’ouverture de la nouvelle saison entre le Kerala Blasters FC et l’East Bengal FC a fait salle comble et a donné le ton pour le reste de la saison. Les fans se sont déplacés en grand nombre tout au long de la saison pour montrer leur investissement dans le parcours du football indien et ont maintenant montré leur volonté de porter cet engagement sur la scène mondiale.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici