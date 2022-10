Les couleurs d’automne attirent les foules à Starved Rock, Matthiessen – Shaw Local

Les parcs d’État Starved Rock et Matthiessen ont vu de grandes foules dimanche.

Avec des températures élevées approchant les 80 et un ciel ensoleillé, et des couleurs d’automne éclatantes, les parcs d’État Matthiessen et Starved Rock ont ​​annoncé la fermeture des parkings dimanche après-midi.

Les parkings de Matthiessen’s Dells Area ont atteint leur capacité à 13 heures et le parking inférieur de Starved Rock a atteint sa capacité.

À une semaine seulement du week-end des couleurs d’automne de Starved Rock, le parc est resté coloré d’or, de jaune, d’orange et de rouge, attirant des centaines de visiteurs. L’augmentation du nombre de visiteurs est courante à cette période de l’année.