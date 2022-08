Les couchers de soleil commencent la saison alors qu’ils ont terminé le dernier en tête du tableau

Johannesburg (AFP) – Les Mamelodi Sundowns ont entamé la nouvelle saison de Premiership sud-africaine comme ils ont terminé la précédente, en tête du classement après la fin du premier tour dimanche.

Le point culminant de la liste des huit matches de la ligue nationale africaine la plus riche a été une confrontation entre Sundowns et Cape Town City, qui est arrivé deuxième en mai dernier, à 16 points de retard.

Après une heure de football animé devant une foule de 15 000 spectateurs au Cape Town Stadium, les Sundowns ont marqué deux fois en deux minutes pour s’imposer 2-0 et occuper la première place.

Aubrey Modiba a mis fin à l’impasse en levant un coup franc par-dessus un mur défensif et dans le filet devant le gardien vétéran Hugo Marques.

Un autre vétéran, le capitaine des Sundowns Themba Zwane, a ensuite frappé en faisant passer le ballon devant l’Angolais Marques alors qu’il s’élançait hors de sa ligne.

Le promu Richards Bay a également gagné 2-0, à l’extérieur contre les Golden Arrows dans un derby régional à Durban, mais se classe deuxième lorsque l’alphabet a été utilisé pour séparer le niveau des clubs en termes de points, de différence de buts et de buts marqués.

Le premier buteur de Bay, Somila Ntsundwana, est inconnu des fans de football sud-africains, mais pas le deuxième car Abel Mabaso a rejoint Orlando Pirates, l’une des trois équipes de Premiership les plus populaires.

Les pirates ont commencé leur vie sous la direction de l’entraîneur espagnol Jose Riveiro avec une victoire 1-0 à domicile contre son compatriote du club de Soweto Swallows avec un but d’une nouvelle recrue, la Camerounaise Bienvenu Eva Nga, à la 10e minute, divisant les équipes.

L’absence d’un buteur régulier a gêné les Pirates pendant des années et les supporters misent sur l’imposant centrafricain de 29 ans pour résoudre le problème.

Les Kaizer Chiefs complètent les «trois grands» avec Sundowns et Pirates, et ils ont commencé de manière décevante sous le nouvel entraîneur Arthur Zwane, perdant 1-0 à l’extérieur contre Royal AM à Durban.

Le seul but est arrivé à peine 59 secondes après le coup d’envoi avec le Brésilien Ricardo Nascimento tirant un tir bas dans le coin du filet après que les Chiefs n’aient pas réussi à dégager un corner.

Les buts étaient rares au premier tour avec seulement 10, et deux matches n’en ont produit aucun. Outre Eva Nga et Nascimento, un autre étranger à marquer était le Zimbabwéen Ronald Pfumbidzai pour Chippa United.