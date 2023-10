Les cotisations de sécurité sociale augmenteront de 3,2% en 2024

Les prestations de sécurité sociale augmenteront de 3,2% en 2024, a annoncé jeudi matin la Social Security Administration.

Cela ajoute environ 50 $ par mois à la prestation de retraite moyenne que les consommateurs recevront à partir de janvier. Les augmentations annuelles sont appelées ajustements au coût de la vie, ou COLA.

L’agence a déclaré que les personnes bénéficiant de la sécurité sociale commenceront à bénéficier de l’augmentation des paiements le 29 décembre.

« Les prestations de sécurité sociale et de SSI augmenteront en 2024, ce qui aidera des millions de personnes à faire face à leurs dépenses », a déclaré Kilolo Kijakazi, commissaire par intérim à la sécurité sociale.

L’ajustement au coût de la vie est calculé sur la base d’une moyenne des taux d’inflation des mois de juillet, août et septembre. Plus précisément, il est basé sur l’indice des prix à la consommation pour les salariés urbains et les employés de bureau (CPI-W) publié par le Bureau of Labor Statistics.

L’IPC-W a augmenté de 2,6% en juillet, de 3,4% en août et de 3,6% en septembre, selon les dernières données sur l’inflation publiées jeudi par le bureau.

« Les retraités peuvent se reposer un peu plus la nuit en sachant qu’ils recevront bientôt une augmentation de leurs chèques de sécurité sociale pour les aider à suivre la hausse des prix. Nous savons que les Américains plus âgés ressentent toujours la douleur lorsqu’ils achètent des produits d’épicerie et de l’essence, ce qui rend chaque dollar important. « , a déclaré Jo Ann Jenkins, PDG de l’association américaine à but non lucratif des personnes retraitées, dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

Cependant, un autre groupe de défense des Américains âgés, la Senior Citizens League, a soutenu que des augmentations plus importantes étaient nécessaires, en particulier pour les retraités plus âgés. Il affirme que les coûts des biens et services dont ils ont besoin augmentent beaucoup plus rapidement que les prestations de sécurité sociale.

Le groupe affirme que les personnes qui ont pris leur retraite avant 2000 auraient besoin de 500 $ de prestations supplémentaires chaque mois, simplement pour retrouver le pouvoir d’achat qu’elles avaient en 2000.

Près de 67 millions de personnes ont bénéficié de prestations de sécurité sociale en 2023, selon le SSA. La plupart d’entre eux sont des retraités, puisque près de 90 % des personnes de plus de 65 ans bénéficiaient de ces prestations au 30 juin.

L’inflation a atteint son plus haut niveau depuis 40 ans en 2022 à la suite d’une combinaison de paiements de relance en cas de pandémie, d’une augmentation des achats et des dépenses et de problèmes généralisés de chaîne d’approvisionnement. Cela a incité la Réserve fédérale à augmenter rapidement ses taux d’intérêt. Le taux d’intérêt de référence aux États-Unis est désormais à son plus haut niveau depuis plus de 20 ans.

Cela a quelque peu ralenti l’économie en 2023 par rapport à l’année dernière, mais l’inflation reste plus élevée qu’elle ne l’était tout au long des années 2010.