Coolie No 1 avec Varun Dhawan et Sara Ali Khan est peut-être devenu le film le plus regardé sur une plate-forme OTT en Inde au cours des 24 premières heures de sa sortie sur Amazon Prime Video, mais il a également réussi à figurer en tête du classement des films de Bollywood les moins notés de tous. temps.

Au moment d’écrire ces lignes, le remake du film de 1995 avec Karisma Kapoor et Govinda, a un note de 1,4 sur IMDb, en le plaçant juste en dessous de 2020 Sadak 2 qui a un score de 1,1 sur le site Web. Coolie No 1 a été noté 1 (sur 10) par plus de 15K utilisateurs.

Avec ça, Varun-Sara Coolie No 1 est actuellement à égalité avec KRK Deshdrohi (1,4), tandis que 2013 Himmatwala avec Ajay Devgn est évalué à 1,7. Salman Khan est largement répandu Course 3 à partir de 2018 a une cote de 1,9.

Alors qu’est-ce qui ne va pas?

«Les films de Dhawan tels que Aankhen, Shola Aur Shabnam, Coolie No 1, Judwaa, Hero No 1, étaient pour la plupart ces histoires de type pauvre et riche en filles de la classe moyenne qui nous ont fait remarquer la simplicité de l’idée et leur exécution amusante. Malheureusement, rien de similaire ne peut être dit à propos du dernier remake de Dhawan – Coolie No 1 – mettant en vedette son fils Varun Dhawan et Sara Ali Khan. C’est fatigant et irritant de voir Dhawan senior perdre le contact et présenter un produit à moitié cuit qui n’a rien à appeler le sien à part quelques oneliners banals et un maquillage étonnamment collant », a écrit Rohit Vats en examinant le remake de Actualités18.

Cela n’aide pas beaucoup qu’une scène particulière du film défiant toutes les lois de la physique ait fait l’objet de discussions animées sur Twitter après la sortie du film.

Lisez aussi: Les internautes n’arrivent pas à se faire une idée de cette cascade « défiant la physique » dans Coolie No 1

Il montre Raju (Varun Dhawan) en train de sauver un enfant, qui se trouve sur le chemin d’un train en mouvement qui vient de derrière. La séquence d’action bourrée de puissance fait plonger Varun dans l’action – d’abord en courant plus vite que le train, en sprintant sur ses entraîneurs, puis en se rendant en toute sécurité sur la piste pour secourir l’enfant.

Plus tôt cette année, la mise en scène de Mahesh Bhatt Sadak 2, une suite de 1991 Sadak, est venu avec les goûts de Sanjay Dutt, Alia Bhatt, Aditya Roy Kapoor.

Avec le tollé continu du débat sur le népotisme et le favoritisme qui a englouti l’industrie cinématographique hindi, Sadak 2Son destin a été plus ou moins scellé après que sa bande-annonce soit devenue la deuxième vidéo la plus détestée de l’histoire de YouTube.