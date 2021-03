Les cotes des Golden Globe descendent à un niveau record, sonnant un avertissement aux Oscars

Les cotes d’écoute globales ont chuté de plus de 60% des 18,3 millions de téléspectateurs qui ont regardé l’année dernière, selon les données Nielsen, à une audience moyenne de 6,9 ​​millions. Alors que les Globes ont une histoire télévisée longue et inégale – parfois diffusée en syndication, sur le câble et pendant un certain temps après un scandale antérieur, pas du tout – c’est la plus basse écoute depuis que NBC a acquis les droits de diffusion dans les années 1990.

NBC a noté que le public avait dépassé les Emmy Awards en septembre, mais ce n’est pas un accomplissement, car ces chiffres ont également atteint un niveau record. Tout indique que l’appétit pour les récompenses – déjà en baisse constante – a subi un sérieux revers au cours d’une année où de nombreux cinémas ont été fermés et une grande partie de la distribution de films a migré par nécessité vers les services de streaming.

Les grands gagnants des meilleures catégories de films – le drame « Nomadland » et la comédie satirique « Borat Subsequent Moviefilm » – ont été créés respectivement sur Hulu et Amazon.

De plus, l’utilisation d’un format virtuel – mettant en vedette des hôtes bicoastaux dans Tina Fey et Amy Poehler – a privé les Globes de son atmosphère habituelle de roue libre, ce qui a abouti à une émission remplie de problèmes techniques et de moments difficiles.