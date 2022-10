Les cotes des Blackhawks de Chicago sont de 200/1 pour remporter la Coupe Stanley au début de la saison 2022-23 de la LNH – Shaw Local

Cela fait un peu plus de trois mois que l’Avalanche du Colorado a remporté la Coupe Stanley, mais il est déjà temps de retourner sur la glace.

La saison régulière 2022-23 débutera officiellement ce week-end lorsque les Predators et les Sharks s’affronteront à deux reprises (un vendredi et un samedi) à Prague, en République tchèque, lors de la Série mondiale 2022 de la LNH.

Pourtant, le reste de la ligue débutera officiellement la semaine prochaine, y compris les Blackhawks de Chicago, qui ouvriront l’année à l’Avalanche du Colorado le mercredi 12 octobre. L’Avalanche est favorisée pour défendre sa couronne avec +400 chances de remporter la Coupe Stanley. à Césars Sportsbookqui est le partenaire de cotes officiel de Bet Chicago Sports.

Les Blackhawks sont dans une position complètement différente au début de la saison, car ils sont au prix de 200/1 pour remporter la Coupe Stanley. Seuls les Coyotes de l’Arizona (300/1) ont des chances plus longues de tout gagner au début de la nouvelle année. Ces deux équipes ont également le poignée la plus basse de ce marché au Caesars Sportsbook, bien que les Blackhawks aient reçu plus du double de l’argent des Coyotes.

Bien sûr, rien de tout cela ne devrait surprendre ceux qui ont suivi l’équipe ces derniers temps. Les Blackhawks ont raté les séries éliminatoires lors de quatre des cinq dernières saisons et n’ont pas remporté la Coupe Stanley depuis la campagne 2014-15.

Après une saison de 28-42, les Blackhawks ont nommé Luke Richardson comme nouvel entraîneur-chef fin juin. Richardson, qui a été adjoint des Canadiens de Montréal au cours des quatre dernières saisons, est le 40e entraîneur de l’histoire de la franchise.

Les cotes de paris indiqueraient que les fans devraient embrasser une année de reconstruction, mais un fan optimiste des Blackhawks pourrait gagner un gros salaire s’il décidait de prendre ce pari à long terme. Un pari de 100 $ à la cote actuelle de 200/1 se traduirait par un paiement de 20 000 $, si les Blackhawks sortaient finalement de nulle part pour remporter la Coupe Stanley.

