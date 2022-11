Les cotes d’écoute du championnat NWSL battent des records

La saison 2022 de la Ligue nationale de soccer féminin est terminée. Il a culminé avec les cotes d’écoute du championnat NWSL établissant un nouveau record d’audience télévisuelle. CBS Sports a révélé que le match entre les Portland Thorns et Kansas City Current avait attiré en moyenne 915 000 téléspectateurs sur CBS et Paramount +. Il s’agissait d’une augmentation de 71% par rapport au match de championnat de la saison précédente.

Portland a ensuite battu Kansas City 2-0 pour le titre. C’était le troisième trophée de championnat de l’équipe depuis 2013. Ils ont déjà remporté des titres en 2013 et 2017.

CBS Sports a également déclaré que le match était le match féminin le plus regardé sur Paramount + dans les foyers américains. Le service de streaming a enregistré une croissance à deux chiffres par rapport au championnat 2021 de la National Women’s Soccer League.

Le match pour le titre, qui s’est joué le 29 octobre, a été diffusé à 20 h HE sur CBS. C’était la première fois qu’un match de la National Women’s Soccer League était télévisé à l’échelle nationale aux heures de grande écoute.

Le sponsor intervient pour aider à amener le jeu du titre aux heures de grande écoute

Bien qu’initialement prévu pour un coup d’envoi à midi, Ally, partenaire de la National Women’s Soccer League, est intervenu. La société financière a augmenté son investissement dans les médias pour le match de championnat afin d’aider à faire passer le match aux heures de grande écoute.

“Comme les fans de sport à travers le pays, nous savions qu’il était important de créer une voie vers les heures de grande écoute pour le match de championnat NWSL de cette année”, a déclaré Andrea Brimmer, directrice du marketing et des relations publiques d’Ally.

“Nous avons augmenté notre investissement dans les médias avec CBS pour y parvenir, en réalisant la première action de notre promesse de regarder le match, de changer le jeu.”

“C’est une énorme victoire pour les fans, pour les joueurs et la ligue, et pour toutes les marques qui investissent dans le sport féminin”, a poursuivi Brimmer. “Nous sommes ravis d’offrir le jeu à plus de fans cette année, à l’endroit que le sport mérite.”

La décision d’Ally a clairement porté ses fruits.

En plus des chiffres de diffusion impressionnants, la National Women’s Soccer League a également établi des records de fréquentation cette saison. Au total, 32 000 fans ont rempli le Snapdragon Stadium de San Diego pour voir le Wave FC jouer contre Angel City en septembre.

Crédit photo : IMAGO / ZUMA Wire