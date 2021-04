Les cotes d’écoute de THE Talk ont ​​chuté depuis la sortie explosive de Sharon Osbourne de l’émission et sont maintenant classées parmi les programmes les moins bien notés de la télévision de jour.

La femme du rocker Ozzy Osbourne a démissionné le mois dernier après s’être engagée dans une querelle enflammée avec la co-animatrice Sheryl Underwood, ce qui a conduit la personnalité britannique à être accusée d’être «raciste».

Sharon a eu une sortie enflammée du spectacle[/caption]

Sharon, 68 et Sheryl, 57 ans, se sont retrouvés dans une discussion animée après que la personnalité britannique ait soutenu les commentaires brutaux de son ami Piers Morgan sur Meghan Markle.

Il s’agissait notamment de douter des affirmations de la duchesse de Sussex selon lesquelles elle se sentait suicidaire alors qu’elle était enceinte de son premier enfant.

Après leur bataille en ondes et Sharon sortie de l’émission, les chiffres d’audience récents ont montré une baisse significative des cotes d’écoute.

Piers a commenté les affirmations de la duchesse de Sussex selon lesquelles elle se sentait suicidaire lors de sa première grossesse[/caption]

Publié sur le site Web Réseau Soap Opera, CBS ‘The Talk est resté le programme le moins bien noté de jour, se classant 13e dans les deux groupes d’âge féminins.

L’hôte licencié a rompu son silence pour la première fois depuis son départ de The Talk lorsqu’elle est apparue en temps réel avec Bill Maher plus tôt ce mois-ci.

Pendant l’entretien, Sharon a qualifié ses anciens coanimateurs de «chiennes mécontentes».

Au cours de l’interview, Sharon a critiqué ses anciens coanimateurs pour avoir présenté des allégations de racisme et a admis que les femmes étaient «des salopes et c’est comme ça.

Sharon et Sheryl ne parlent plus après leur dispute[/caption]

Sharon a été qualifiée de « raciste » pour avoir défendu les commentaires de Piers sur Megan Markle[/caption]

Elle a poursuivi: «Je n’ai jamais, jamais dit que Leah Remini était tout ce qu’elle a dit. Je n’utilise même pas de mots. Ils ne font pas partie de mon vocabulaire.

«Et pour Holly, je pense avoir dit quand je a imprimé le texte qu’elle m’a envoyé après avoir dit que je l’avais virée. Dans le texte, elle a dit: «Je sais que c’était Julie. Je sais que c’était Les. Je pense intenter une action en justice. »’

Sharon a ajouté: « Ce sont des dames mécontentes. »

Leah, 50 ans, avait précédemment revendiqué Sharon a qualifié la co-animatrice Julie Chen de «insultes raciales», tandis que Holly Robinson Peete a allégué que l’hôte de longue date était « Condescendante » et l’a appelée « trop ​​ghetto » pour le spectacle.

Sharon défendait les commentaires de son copain Piers Morgan[/caption]

Sharon et Sheryl sont entrés dans une rangée furieuse[/caption]

Suite aux affirmations de Holly, Sharon s’est défendue par publier un e-mail de son ancien cohôte sur Instagram, qu’elle a sous-titrée: «En réponse à @hollyrpeete L’accusation de Holly Robinson Peete selon laquelle je me suis fait virer @thetalkcbs et en disant qu’elle était «trop ghetto» pour être sur The Talk.

«Je n’ai jamais prononcé ces mots une seule fois et je partage un courriel qui m’a été envoyé par Holly un mois après qu’elle a été relâchée par CBS. Comme je l’ai déjà dit, je n’ai jamais eu la capacité / l’autorité de faire renvoyer quiconque @thetalkcbs et le courriel de Mme Peete parle de lui-même. »

Dans le prétendu e-mail de Holly, daté du 19 septembre 2011, l’actrice et animatrice de talk-show semblait être en bons termes.

Holly aurait écrit «tu me manques follement» à Sharon et lui aurait dit qu’elle l’avait appelée «à plusieurs reprises».

Les notes ont chuté depuis que Sharon a quitté la série[/caption]





Elle a terminé l’e-mail par «xoxox».

Sharon a également parlé de la culture d’annulation lors de l’interview, déclarant: «Je suis un combattant. Je vais très bien.

Après avoir réitéré qu’elle «va très bien», Sharon a ajouté: «Mais qu’en est-il des personnes qui ont été coupées des genoux et qui ne peuvent pas se permettre d’aller chercher des leçons sur ce qui est politiquement correct et comment parler aux gens?

«Que leur arrive-t-il? Ce n’est pas juste parce qu’il ne s’agit pas d’être raciste. Il s’agit peut-être de ne pas savoir ce qui est correct et de se réveiller pour votre langue ce jour-là, car cela change de jour en jour – ce qui est correct et ce qui ne l’est pas. «