Les cotes d’écoute de CNN aux heures de grande écoute PLUMMET avec Trump disparu et MSNBC n’est pas beaucoup mieux – The Right Scoop

Au moment de l’inauguration, CNN tuait tout le monde dans les nouvelles du câble dans les cotes. Mais maintenant que Trump est parti et que nous sommes dans plusieurs mois dans l’année, leurs cotes d’écoute aux heures de grande écoute ont chuté et MSNBC fait à peine mieux :

Évaluations des actualités du câble mer. 2 juin Téléspectateurs moyens

16 h à minuit démo | Le total

1⃣@Fox News 347.125 2.020.125

2⃣@MSNBC 180 375 1 474 375

3⃣@CNN 179 625 777 750 Heure de grande écoute

1⃣Fox News 436 333 2 591 333

2⃣MSNBC 229 000 1 771 667

3⃣CNN 214 667 879 333 pic.twitter.com/X50utC8Akh – RoadMN (@RoadMN) 3 juin 2021

À 20 heures, Tucker Carlson tue ses rivaux à la fois dans la démo convoitée et dans l’ensemble, avec plus du double des cotes d’écoute de CNN dans le démo et plus de trois fois les cotes d’écoute de MSNBC dans le démo.

Avec Hannity contrôlant l’heure de 21 heures, MSNBC rebondit à la deuxième place avec Maddow, mais montrant qu’il y a clairement un problème avec leurs autres hôtes qui pourraient faire beaucoup mieux. Quant à Cuomo de CNN, ses notes dans la démo sont les pires de tous les animateurs aux heures de grande écoute et il devrait porter le cône de la honte.

Dans l’heure de 22 heures, Laura Ingraham tue ses deux rivaux, avec Don Lemon de CNN cherchant une avance dans la démo sur Lawrence O’Donnell de MSNBC, mais les deux étant loin derrière Ingraham.

Et ce qui est hilarant, c’est que les cotes d’écoute de CNN sont si mauvaises que l’émission de Gutfeld à 23 heures bat toutes leurs émissions aux heures de grande écoute à la fois dans la démo et dans l’ensemble. En fait, il bat tous leurs spectacles de 16h à 23h dans les deux catégories de classement.

S’il n’y avait pas Maddow, MSNBC ferait peut-être encore pire que CNN, alors je suppose que Zucker peut se consoler. Mais les moyennes montrent la vérité, que CNN et MSNBC sont à peu près au même niveau alors que Fox News domine.