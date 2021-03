Les cotes de Sister Wives chutent de 1 million de téléspectateurs par épisode alors que les fans critiquent Kody Brown pour avoir traité Robyn comme «  l’épouse préférée  »

Les cotes d’écoute de SISTER Wives ont chuté de près d’un million de téléspectateurs par épisode, alors que les fans ont critiqué le patriarche Kody Brown pour avoir favorisé la quatrième épouse Robyn, The Sun peut le révéler en exclusivité.

Saison 14 de Soeurs épouses s’est terminé en force le 12 avril 2020 avec 2381000 téléspectateurs à l’écoute.

L’épisode du 5 avril 2020 a également attiré un large public avec 2394000.

Mais la saison 15 n’a pas été aussi réussie, car la première du 14 février 2021 a perdu près d’un million de téléspectateurs avec 1429000 regardés.

L’épisode du 21 février a attiré 1 482 000 téléspectateurs, tandis que l’émission du 28 février en a eu 1 565 000.

Mais heureusement pour Kody, 52 ans, et ses quatre femmes Meri, 50, Janelle, 51, Christine, 48 et Robyn, 42 ans, la première de la saison 14 a également commencé bas, les cotes étant de 1731000 pour l’épisode du 5 janvier 2020.

La chute des cotes intervient alors que Kody a reçu un contrecoup majeur cette saison pour son favoritisme envers sa femme Robyn alors qu’il se débattait dans son mariage avec ses autres épouses.

Sur le première saison de Sister Wives, Janelle a fait asseoir la famille pour discuter de la façon dont ils étaient éloignés les uns des autres depuis leur déménagement à Flagstaff, en Arizona.

Kody a choqué les épouses quand il a dit qu’il «n’était plus un partisan du mariage plural».

Il a expliqué: «Je suis plus conscient maintenant que jamais de l’iniquité apparente et évidente dans une relation. J’ai tout l’amour que je veux et vous avez parfois l’impression que vous avez constamment envie que je vous en donne.

Christine a admis que c’était «super difficile à entendre» et a révélé sa lutte contre la polygamie et la jalousie.

Elle a déclaré au groupe: «Nous ne le voyons qu’une ou deux fois par semaine. Il n’est là que le soir. Nous ne le voyons pas une autre fois. Quand il vient, il perturbe tout le calendrier que nous avons. On ne sait pas quand il rentre à la maison. Il y a tellement de choses à entasser en quelques heures et c’est tellement stressant. Je suppose que je ne le saurais pas parce que vous tenez toujours votre téléphone. «

Kody a répondu de manière choquante dans son confessionnal: «Christine dit sa vérité. Quand je suis au téléphone, c’est parce que je n’ai pas envie de m’engager avec elle. Ce n’est pas une dépendance au téléphone. C’est une excuse pour se séparer de l’angoisse dans notre relation.

Quant à la première femme Meri, qu’il divorcé pour pouvoir épouser légalement Robyn, leurs années de conflits conjugaux se sont poursuivies lors de l’épisode de dimanche.

Kody a déclaré: «Pour tout mon mariage avec Meri, j’avais l’impression qu’elle décharge ses émotions dans un fardeau que je suis censé porter. Je ne porte pas ce fardeau parce qu’il n’y a aucune raison que je devrais.

«Je n’ai pas fait d’efforts dans cette relation spécifiquement parce que j’ai trois autres relations qui sont enrichissantes et saines avec des enfants qui ont besoin de moi, ont besoin de me voir.»

Meri a ajouté: «Je fais vraiment attention à pousser Kody parce que je ne veux pas qu’il se sente exigeant ou arrogant ou quelque chose comme ça. J’ai l’impression de l’avoir suffisamment fait savoir où je veux que la relation aille aussi loin que d’aller de l’avant et de commencer à comprendre les choses.

«Il vaut mieux laisser le ballon dans son camp.»

Kody a alors dit: « Aucun de nous ne voit la valeur de la relation parce que si Meri et moi voulions vraiment être ensemble, nous le ferions. »

Sur Twitter, un fan a tiré sur Kody: «La différence est que mon mari ne peut pas courir chez une autre femme et se cacher pendant trois ans! Il doit se lever et affronter les problèmes. Le mariage consiste à choisir d’aimer votre conjoint même lorsque cela devient difficile. Résolvez vos problèmes avec Meri et tous vos autres problèmes seront également résolus! »

Kody a riposté: «Vivez-vous chez moi? Pensez-vous que vous me connaissez? Grandir! Vous faites des hypothèses énormes et inconscientes. »

Un autre fan tiré sur Twitter: «Les choses se sont détériorées lorsque Robyn a rejoint la famille, mais ce n’est pas uniquement la faute de Robyn. Kody était si manifestement en convoitise avec Robyn qu’il a négligé ses autres femmes. #sisterwives #TLC. »

Kody riposta: «Hé JACKWAGON! Tu n’es jamais nouveau [sic] cette famille sans Robyn. Elle nous a bénis comme chaque femme serait d’accord. #SisterWives. «

Un fan a répondu sur Reddit: « Où est cette énergie pour le reste des épouses, Kody? »

Pendant la pandémie de coronavirus, les fans ont spéculé Kody mis en quarantaine avec Robyn et leurs enfants dans leur manoir de 890 000 $ juste à l’extérieur de Flagstaff, car il était rarement aperçu avec ses autres épouses sur les réseaux sociaux.

Des voisins ont déclaré au Sun en décembre que le couple et leurs enfants quittent à peine la propriété.

Les fans aussi spéculé que Kody a passé Thanksgiving avec Robyn, car ses autres femmes étaient apparemment seules pour les vacances avec leurs enfants.