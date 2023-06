Les cotes de satisfaction des FAI ne sont toujours pas excellentes, mais il y a une doublure argentée

Le Indice de satisfaction client américain a publié son enquête annuelle, basée sur plus de 22 000 entretiens avec des clients, révélant ce que nous pensons vraiment de notre Les fournisseurs de services internet — Les FAI ont obtenu une note de 68 sur une échelle de zéro à 100, ce qui n’est pas si excitant. Si tu obtenais 68 à ton test de mathématiques, tu obtiendrais un D+, ce qui ne te ferait pas exactement une place sur le réfrigérateur de maman. Mais c’est avant que vous ne réalisiez que c’est 6% de mieux qu’en 2022 et le score le plus élevé que l’industrie ait obtenu en plus de six ans.

Donc, les choses s’améliorent, en quelque sorte. L’étude sur les télécommunications de l’ACSI pour 2022-2023 montre que les chiffres des FAI sont à la hausse pour la première fois depuis 2020. La moins bonne nouvelle ? Les FAI se situent toujours près du bas parmi toutes les industries américaines. Ils ont réussi à faire pire que le service postal américain, les sociétés de médias sociaux et la télévision par câble. Au moins cette fois, les fournisseurs d’accès Internet ont fait mieux que les stations-service. Je suppose que c’est un progrès.

Il convient également de noter que les chiffres ACSI ont, pour la première fois, fait la distinction entre les fournisseurs de fibre et les fournisseurs non fibre. Les FAI fibre ont obtenu une note plus impressionnante de 75, tandis que les fournisseurs non fibre ont obtenu un score de 66 points, ce qui était encore deux points au-dessus des chiffres de l’année dernière.

Le FAI avec le score individuel le plus élevé était Fibre AT&Tqui a obtenu un 80. Cela l’a aidé à sauter Verizon Fiosqui a augmenté d’une année sur l’autre de 72 à 75 points mais s’est retrouvé à la quatrième place avec les nouvelles listes bifurquées. CenturyLink et Fibre Google ont respectivement pris la deuxième et la troisième place dans la catégorie Internet fibre.

Les Américains sont décidément plus satisfaits du service Internet par fibre que des autres modes de connexion Internet. ACSI

La meilleure performance de l’Internet par fibre n’est pas une surprise. Parmi tous les type de connexion internetCNET l’a considéré comme le meilleur pour ses vitesses supérieures (plusieurs FAI nationaux se vantent désormais forfaits multi-gigabitset un Chattanooga, Tennessee, le fournisseur offre un énorme niveau de 25 Gbps), une plus grande fiabilité (moins d’impacts pendant les pics d’utilisation) et des vitesses de téléchargement presque aussi rapides que les vitesses de téléchargement. C’est particulièrement important pour les personnes qui travaillent à domicile et qui ont besoin de faire beaucoup de vidéoconférences et de télécharger des fichiers.

À première vue, la fibre a tendance à être plus chère que Internet par câble. Certains FAI câblés ont des prix de départ d’environ 25 $ à 30 $ par mois, alors que de nombreux fournisseurs de fibre commencent à 50 $. Cependant, les vitesses que vous obtenez avec la fibre compensent ces coûts, et les consommateurs trouveront souvent que le coût par mégabit est moins cher avec la fibre.

Sur le tableau des non-fibres de l’ACSI, Internet résidentiel T-Mobile

, qui a fait ses débuts à la deuxième place du classement combiné l’année dernière, est arrivé en tête de liste avec une note de 73, en hausse de deux points par rapport à l’impressionnante performance de l’année dernière. Le Sans fil fixe 5G était également bien au-dessus des 66 points marqués en moyenne pour les fournisseurs d’accès Internet non fibre.

ACSI

Les autres FAI ayant obtenu un score supérieur à la moyenne dans cette catégorie étaient AT&T Internet (72), Étincelle (71), Cinétique par Windstream (70) et Xfinity (68).

Le fournisseur avec le score le plus bas parmi les entreprises citées dans le rapport était Optimum, qui avait également la particularité d’être le seul FAI dont le score a chuté par rapport à l’année précédente. Il a légèrement baissé de 59 à 58.

Les chiffres du haut débit ACSI, qui affichent des notes beaucoup plus élevées pour le service de fibre que les autres types de connexions Internet, font écho aux conclusions d’une récente Rapport sur l’expérience du haut débit OpenSignal, qui a désigné Verizon Fios comme le fournisseur offrant la meilleure cohérence de service. Cette enquête a également nommé AT&T Fiber et Google Fiber (les trois premiers de l’enquête ACSI) aux deuxième et troisième places. Fibre pour la victoire à nouveau.

Il sera intéressant de voir ce que le dernier Sondage JD Power dit à propos de l’industrie de l’Internet à domicile lors de la publication de ses résultats annuels à l’automne.