Les cotes de crédit sont à un niveau record, malgré la hausse de la dette des consommateurs

Les consommateurs comptent de plus en plus sur les cartes de crédit pour joindre les deux bouts, mais cela n’a pas eu d’incidence significative sur leur situation financière, du moins en ce qui concerne leur cote de crédit. Le pointage de crédit moyen national se situe à un niveau record de 716, inchangé par rapport à il y a un an, selon un nouveau rapport de FICO, développeur de l’un des scores les plus largement utilisés par les prêteurs. Les scores FICO vont de 300 à 850. Cependant, c’est la première fois depuis la Grande Récession que les scores ne se sont pas améliorés d’une année sur l’autre, selon Ethan Dornhelm, vice-président des scores et de l’analyse prédictive de FICO. En savoir plus sur les finances personnelles :

Conseils pour rembourser le solde de votre carte de crédit

Près de la moitié des Américains s’endettent davantage

20% des Américains craignent de vérifier leurs relevés de carte de crédit “Nous nous stabilisons pour revenir aux normes pré-pandémiques, ce qui n’est, en soi, pas un drapeau rouge”, a-t-il déclaré, malgré “cette légère détérioration des niveaux d’endettement”. “Ce que nous surveillons, c’est s’il y a une détérioration continue.”

Les scores sont restés stables alors que les consommateurs s’endettent davantage

Alors que les prix ont bondi à tous les niveaux, il ne fait aucun doute que les Américains ont chuté plus endetté. Et pourtant, les cotes de crédit sont restées stables malgré la hausse spectaculaire du coût de la vie, qui a poussé davantage de consommateurs à compter sur le crédit, les soldes de cartes de crédit à bondir et une augmentation des paiements manqués. En avril 2022, l’utilisation moyenne des cartes de crédit était légèrement supérieure à 31 %, contre 29,6 % un an plus tôt.

Votre taux d’utilisation (le ratio de la dette au crédit total) est l’un des nombreux facteurs qui peuvent influencer votre score. Les experts en crédit conseillent généralement aux emprunteurs de maintenir la dette renouvelable en dessous de 30 % de leur crédit disponible pour limiter l’effet que des soldes élevés peuvent avoir. “Nous surveillons de près ce que les six prochains mois apporteront”, a déclaré Dornhelm. Il y a beaucoup de facteurs en jeu, a-t-il ajouté, y compris l’inflation, le marché du travail et le logement, ainsi que le retrait des programmes de relance du gouvernement de l’ère Covid, y compris l’annonce la plus récente du président Joe Biden selon laquelle la pause de paiement sur la plupart des prêts étudiants fédéraux serait être prolongé “une dernière fois” jusqu’au 31 décembre.

Quel nombre fait une « bonne » cote de crédit

De manière générale, plus votre pointage de crédit est élevé, mieux vous êtes quand il s’agit d’obtenir un prêt. Vous êtes plus susceptible d’être approuvé, point final, et vous pouvez bénéficier d’un taux d’intérêt inférieur. Un bon score est généralement supérieur à 670, un très bon score est supérieur à 740 et tout ce qui dépasse 800 est considéré comme exceptionnel.

Un score moyen de 716 selon les mesures FICO signifie que la plupart des prêteurs considéreront votre solvabilité comme “bonne” et sont plus susceptibles d’accorder des taux plus bas. Les cotes de crédit moyennes à l’échelle nationale ont atteint un creux de 686 pendant la crise du logement il y a plus de dix ans, lorsqu’il y a eu une forte augmentation des saisies. Ils ont régulièrement augmenté jusqu’à la pandémie, lorsque les programmes de relance du gouvernement et une augmentation de l’épargne des ménages ont aidé les scores à atteindre un sommet historique de 713.

Pour les minorités, les disparités de cote de crédit existent toujours

Mais ces tendances à la hausse ne sont pas généralisées. Les jeunes adultes des communautés majoritairement noires et majoritairement hispaniques ont des cotes de crédit moyennes inférieures à celles de leurs homologues blancs, selon une étude distincte Analyse de l’Institut urbain. Et ils sont plus susceptibles de voir leurs cotes de crédit se détériorer avec le temps. De 2010 à 2021, environ un tiers, ou 33 %, des 18 à 29 ans dans les communautés à majorité noire et plus d’un quart, ou 26 %, dans les communautés à majorité hispanique ont vu leur cote de crédit baisser , contre seulement 21% de ceux des communautés majoritairement blanches.