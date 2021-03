Les cotes de célibataires chutent de 1 MILLION de téléspectateurs par épisode sur la saison de Matt James alors que Chris Harrison est accusé de commentaires racistes

Les cotes d’écoute de BACHELOR ont chuté de plus d’1 MILLION de téléspectateurs par épisode de la saison de Matt James, Chris Harrison étant accusé de commentaires racistes.

Comme le les réactions négatives de la franchise ABC font rage, les cotes continuent de souffrir pour la saison en cours, qui a été un creux historique pour la série de longue date.

Après le spectacle – et en particulier son hôte de longue date – recevant une indignation sans précédent, il a pris un autre coup dans l’audience.

Saison 25 de la Bachelier a en moyenne un peu moins de 5 millions de téléspectateurs américains par épisode alors que, comme l’année dernière, entre 6 et 8 millions de personnes se connectaient, selon les données télévisées de Nielsen.

Cette semaine Les femmes disent tout a recueilli 4,6 millions de téléviseurs alors que Peter Weberde spécial l’année dernière a reçu 6,3 millions, marquant une baisse de près de deux millions de personnes.

L’épisode le plus regardé de Matt est venu pendant la semaine sept, juste avant les dates de la ville natale, qui a attiré 5,51 millions de téléspectateurs.

Un an auparavant, l’épisode le plus regardé de Pilot Pete était sans surprise la finale d’After The Final Rose – qui a fracassé les audiences avec 8,5 millions de personnes qui regardent.

La spéciale ATFR de cette année devrait également être l’épisode de la saison le mieux noté de Matt en tant que Emmanuel Acho interviendra en tant qu’hôte à la place de Chris – la première fois qu’il ne sera pas à la barre.

Le faible nombre de téléspectateurs à la suite du scandale raciste de l’émission a également chuté bien en dessous des années passées, y compris Colton Underwood, Arie Luyendyk Jr. et Nick Viall.

En 2017, Nick, devenu méchant, a marqué plus de sept millions de personnes en moyenne par épisode lorsqu’il a été choisi pour le rôle principal.

L’année suivante, le pilote automobile Arie a enregistré une légère baisse d’audience avec une moyenne d’environ six millions de téléspectateurs.

Colton a suivi avec des chiffres similaires, bien que ses cotes aient continué à grimper au fur et à mesure que sa saison était diffusée.

Les téléspectateurs de licence ont refusé comme Chris, 49 ans, a été accusé de « perpétuer le racisme« lors d’un entretien avec un ancien Licence Rachel Lindsay.

Chris a demandé aux fans de faire preuve de «compassion» pour Rachael Kirkconnell, 24 ans, après photos refaites lui a montré assister à un Fête de la plantation «Old South» avec des liens profonds avec la Confédération en 2018.

Au cours de la conversation de 16 minutes, Chris a également continué à parler de l’ex Bachelorette et a affirmé que les problèmes de racisme étaient «bien» en 2018 mais «pas en 2021» – tout en ajoutant qu’il «n’était pas la police réveillée».

Après les accusations, Chris s’est éloigné de son poste indéfiniment alors que les fans exigent qu’il soit renvoyé après avoir fait une série de Commentaires « inacceptables » tout en discutant avec l’ancien Bachelorette.

De nombreux membres de Bachelier Nation a pris à Twitter pour demander que la personnalité de la télévision soit évincé de la série il héberge et produit à la fois.

Certains concurrents ont même prétendu qu’ils «ne seraient pas à l’aise» avec Chris sur le plateau.

Samedi, l’ancien NFL La star Emmanuel a annoncé qu’il avait accepté la rose d’ABC et qu’il officierait Mat« Après la finale de The Final Rose plus tard ce mois-ci.

Il a annoncé la nouvelle sur Twitter en écrivant: «C’EST OFFICIEL: j’ai accepté la Rose et je suis honoré d’accueillir The Bachelor After the Final Rose cette année.

«Cela a été une saison charnière et cet épisode sera l’une des émissions les plus mémorables de son histoire. L’empathie est nécessaire et le changement est à venir. Alors voyez-vous tous!

Dans un tweet séparé, il a qualifié son nouveau concert de « changement de vie », tout en ajoutant qu’il « ne peut pas attendre! »

Après des semaines sans parler publiquement, Chris brisera son silence sur son scandale de racisme lors d’une apparition sur Bonjour Amérique plus tard cette semaine.

Le baccalauréat – qui se rendra dans Fantasy Suites la semaine prochaine – sera diffusé le lundi à 20 h HE sur ABC.