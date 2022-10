Les costumes gonflables gagnent en popularité dans le comté de McHenry – Shaw Local

Quand il s’agit d’Halloween, l’inflation a parfois du bon.

La popularité des costumes gonflables comme les dinosaures ou les dragons, ont déclaré certains parents du comté de McHenry, a augmenté à mesure que les costumes achetés en magasin deviennent plus complexes.

La mère de McHenry, Kelly Jacobi, qui dirigeait un trio de trompeurs plus grands que nature – deux dragons et un T-Rex – lors de l’événement de coffre ou de friandises de McHenry lundi, a déclaré que lorsque l’enfant de son voisin était un coup- dinosaure l’année dernière, sa propre fille a dit qu’elle devait l’être cette année.

“Vous en voyez de plus en plus”, a déclaré Jacobi. “Ils ont ces ventilateurs qui se branchent et un gonfleur intégré qui fait que tout fonctionne.”

Un dinosaure et deux dragons dansent sur la musique lors du spécial Halloween de Green Street Cruise Night à McHenry le lundi 10 octobre 2022. Les parents présents à l’événement ont déclaré que ces types de costumes gonflables sont devenus plus répandus au cours des dernières années. (Aaron Dorman)

Le nombre d’événements communautaires a également augmenté ces dernières années, passant d’une nuit de farce ou de friandise dans les quartiers à de multiples occasions pour les enfants de socialiser en costume, ont noté des parents lors d’un événement de danse d’Halloween mercredi soir à la bibliothèque publique de la région d’Algonquin.

“Nous aimons qu’il y ait tant d’activités pour les petits enfants”, a déclaré Lexi van Adelsberg, résidente de Crystal Lake, dont le tout-petit Creighton Cruz était habillé en Mickey Mouse cette année. « Quand j’étais jeune, il n’y en avait pas beaucoup. Maintenant, chaque ville a quelque chose.

Un autre parent, la résidente algonquine Sarah Courtney, a également déclaré qu’elle se souvenait n’avoir organisé des événements d’Halloween qu’à l’extérieur en hiver ou à l’école. C’était la première année qu’elle disait qu’elle emmenait ses deux enfants aux activités d’Halloween.

“Mes enfants adorent les autres enfants”, a déclaré Courtney. « Mais je rencontre aussi des gens lors d’événements comme celui-ci, quelques mamans ici. C’est agréable de voir des visages familiers à tous ces événements. C’est formidable d’avoir des occasions comme celle-ci de se connecter avec la communauté.

Adelsberg a déclaré que Creighton “était totalement dedans” lors de l’événement de danse et refuserait d’enlever son costume; pour les enfants de cet âge, Adelsberg a déclaré qu’elle n’était pas sûre d’avoir remarqué des tendances pour les costumes au-delà des parents voulant simplement garder leurs enfants au chaud, bien qu’elle ait noté une légère surprise face au manque de tenues Baby Shark.

Alors que la pandémie a interrompu de nombreux événements communautaires d’Halloween en personne, les foules costumées semblent être revenues en force, a déclaré Caitlin Mainard, qui s’est portée volontaire pour le tronc ou la friandise, le dernier événement Green Street Cruise Night de l’année.

« L’année dernière, nous n’avons pas fait venir trop de monde », a déclaré Mainard. « Mais c’est le plus grand nombre de personnes et le plus de voitures que nous ayons jamais eu. C’était très amusant; il y a tellement de dinosaures ici! Je l’aime.”

Mainard a déclaré qu’elle avait remarqué que plus de personnes portaient des costumes basés sur l’émission “Stranger Things” sur Netflix.

Vanessa Plewa, d’Island Lake, danse avec sa fille, Cora, 3 mois, lors d’une soirée dansante d’Halloween le mercredi 19 octobre 2022, à la bibliothèque publique de la région d’Algonquin, 2600 Harnish Drive à Algonquin. (Gregory Shaver — gshaver@shawmedia.com/Gregory Shaver pour Shaw Media)

Jessica Mullinax, résidente de McHenry, dont la famille sort en costume chaque année, a assisté à la malle ou à la friandise habillée en personnages de films d’horreur emblématiques et a déclaré qu’elle espérait voir plus de gens dans le quartier cette année.

“Je pense que les gens sont plus impliqués maintenant”, a déclaré Mullinax. « Les gens sont de plus en plus dans l’esprit. Nous adorons nous habiller.

Chez Lulu’s Wiggin Out à Crystal Lake, le directeur Casey Marlin a déclaré que le magasin avait reçu une “bonne quantité de trucs loufoques” pour la saison d’Halloween, ainsi que des accessoires comme des chapeaux de pirates pour femmes et d’autres articles de costume.

S’il y a une tendance parmi les postiches, elle a dit que le magasin avait commandé plus de perruques de poupées en porcelaine – une frange d’image et une coupe au bol – similaires à ce que Zoe Kravitz portait dans le nouveau film “Batman”, a déclaré Marlin, bien qu’elle ait ajouté que les perruques ‘ la popularité n’était pas nécessairement de ce film.

“Halloween va être grand cette année”, a déclaré Marlin. “Nous constatons certainement une augmentation du nombre de personnes qui arrivent.”

Les résidents du comté de McHenry ont également noté le nombre croissant de chiens qui participent maintenant aux festivités, faisant du porte-à-porte à la recherche de friandises.

“Il est définitivement plus populaire maintenant d’habiller vos chiens et de les sortir”, a déclaré Stef Cherniak, dont les deux chiens, Penny et Austin, seront habillés respectivement en dragon et en taco. “Surtout si vous n’avez pas d’enfants, votre chien est comme votre petit enfant.”

Cherniak, qui a dit qu’elle était aussi une mère, adore regarder ses chiens essayer de donner un sens à Halloween.

“Il se passe tellement de choses et tous ces enfants courent partout”, a déclaré Cherniak, ajoutant que dans son quartier, il y a des maisons qui laissent un “bol en os” en plus de celui des bonbons.