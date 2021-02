En plus de chanter des chansons record et d’offrir des performances époustouflantes, le groupe sud-coréen BTS croit également en la philanthropie. Le groupe de K-pop avait envoyé ses costumes qu’ils portaient dans leur clip vidéo à succès de 2020 Dynamite aux enchères à une organisation caritative américaine, dont l’appel d’offres a eu lieu dimanche.

Le groupe de sept membres a envoyé les costumes aux tons pastel qu’ils portaient dans les scènes d’ouverture et de fin du clip vidéo Dynamite pour Julien’s Auctions MusiCares Charity Relief Auction. Selon l’organisme de bienfaisance, les costumes ont été vendus pour 1,62 500 $ ou Rs 1,18,39,677.

VENDU pour 162500 $! Les costumes portés dans le clip vidéo de la chanson méga-hit « Dynamite » offerte par GRAMMY Nominé BTS, le tout au profit de MusiCares lors de la vente aux enchères de bienfaisance d’aujourd’hui. pic.twitter.com/znJB0ZlrXH – Juliens Auctions (@JuliensAuctions) 31 janvier 2021

Le produit de cette vente aux enchères ira à MusiCares, une organisation caritative qui aide les acteurs de l’industrie de la musique qui ont été gravement touchés par la pandémie de coronavirus, en fournissant un système de soutien de la santé et des services humains. Les enchères ont eu lieu à Beverly Hills et en ligne sur juliensauctions.com.

Selon Panneau d’affichage, dans un communiqué de presse de novembre 2020, Darren Julien, président / chef de la direction de Julien’s Auctions avait déclaré être fier de s’associer à MusiCares lors de la vente aux enchères caritative en ligne annuelle qui est nécessaire pour aider la communauté musicale dévastée. Il a en outre déclaré qu’ils ne pouvaient pas penser à une meilleure façon de mettre en valeur le travail de MusiCares qu’avec cette contribution Dynamite de BTS dont la musique record et les messages inspirants d’espoir et de positivité sont ce dont le monde a le plus besoin. Darren a exprimé sa gratitude à BTS pour le don de leurs objets uniques et spéciaux dont les bénéfices profiteront à l’une des initiatives les plus urgentes.

BTS a sorti sa première chanson en anglais en août 2020, qui s’est classée en tête des charts et a remporté le Billboard Hot 100 no. 1 spot pendant plusieurs semaines. Le groupe a également été nominé pour un Grammy Award cette année dans la catégorie Meilleur duo / groupe pop pour Dynamite.

Outre BTS, Ventes Julienss a également reçu des articles d’autres artistes tels que Billie Eilish, FINNEAS et Daniel Craig signée «No Time To Die», lithographie de couverture unique de la chanson nominée aux GRAMMY du prochain film de James Bond No Time To Die, Lady Gaga a signé entre autres Chromatica vinyl LP .