Les costumes d’Halloween les plus populaires de 2023, de Barbie au hot-dog : NPR

basculer la légende Henry Nicholls/AFP via Getty Images

Henry Nicholls/AFP via Getty Images

Les consommateurs dépensent plus d’argent que jamais à Halloween, les dépenses totales d’Halloween de cette année devant atteindre un record de 12,2 milliards de dollars, selon le Fédération nationale du commerce de détail. Ce chiffre représente près de 2 millions de dollars de plus que les 10,6 milliards de dollars dépensés pour les vacances en 2022.

Les gens dépensent également une somme record en costumes. La NRF affirme que les dépenses en costumes pour adultes, enfants et animaux de compagnie atteindront 4,1 milliards de dollars. C’est près d’un milliard de dollars de plus que les dépenses pré-pandémiques.

Il existe des costumes qui restent populaires chaque année auprès des adultes, comme les sorcières et les vampires. Cette année, la NRF indique que 5,8 millions de personnes envisagent de s’habiller en sorcière et 2,4 millions envisagent de s’habiller en vampire.

Spirit Halloween, la plus grande chaîne d’Halloween aux États-Unis, affirme que ce qui est à la mode dans la culture pop détermine chaque année les costumes les plus populaires. Ainsi, une nouvelle fille en ville est devenue le troisième choix le plus populaire.

« Quand les fêtes commenceront, nous verrons beaucoup de Barbie », a déclaré Marisa Uzzolino, responsable des relations publiques de Spirit Halloween, à l’édition matinale de NPR. « Barbie occidentale, Barbie patineuse, Ken patineuse. »

Le Barbie Le film est le film le plus rentable de l’année et a rapporté plus d’un milliard de dollars au box-office. Environ 1,8 million de personnes envisagent de se déguiser en Barbie cette année.

Pour les autres costumes les plus populaires de l’année, Uzzolino dit que Spirit Halloween « regarde mercredi et la famille Addams et Teenage Mutant Ninja Turtles. » Tous deux ont sorti de nouvelles émissions de télévision et de nouveaux films au cours de l’année écoulée.

En ce qui concerne les costumes inspirés des époques emblématiques, l’année dernière, Les costumes des années 80 étaient parmi les plus populaires. Mais cette année, tout tourne autour du tie-dye, des bas cloches et des robes à franges des années 1970.

« Nous avons vu une nouvelle vague de styles hippies et de trucs hippies revenir », a déclaré Uzzolino, ajoutant que Spirit Halloween avait élargi cette section dans les magasins cette année.

Le costume le plus populaire cette année auprès des enfants est celui de Spiderman, avec 2,6 millions de personnes prévoyant de se déguiser en super-héros. Mais Uzzolino dit qu’à côté de Spiderman, il existe un autre personnage extrêmement populaire auprès des enfants à Halloween.

« Nous constatons une énorme augmentation de Bluey. C’est une série très populaire, et elle s’adresse également aux parents. Nous l’avons donc pour les enfants et nous l’avons pour les parents », dit-elle, faisant référence au personnage principal de la série à succès. spectacle pour enfants Bluey.

En parlant de chiens, ces dernières années ont vu une popularité croissante des costumes pour animaux de compagnie.

« C’est quelque chose que nous avons développé depuis l’année dernière. L’année prochaine, nous allons continuer à le développer parce que c’est quelque chose que les gens demandent chaque année. » dit Uzzolino.

La NRF affirme que les trois principaux costumes pour animaux de compagnie sont les citrouilles, les hot-dogs et les chauves-souris. Les dépenses en costumes pour animaux de compagnie ont augmenté de 200 millions de dollars pendant la pandémie.

Que vous soyez Barbie, Wednesday ou Spiderman, il est toujours recommandé de vous procurer vos costumes d’Halloween dès maintenant. Spirit Halloween affirme que les deux dernières semaines avant Halloween sont les plus chargées et que la majorité des clients sont des acheteurs de dernière minute.

« Le mois passe vite. Donc je pense que plus tôt sera le mieux. Procurez-vous vos costumes maintenant », dit Uzzolino.