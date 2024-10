Les costumes d’Halloween les plus fous de tous les temps d’Heidi Klum

Heidi Klum est la reine d’Halloween pour une raison. Chaque année, l’ancien Piste de projet l’animatrice organise sa célèbre fête d’Halloween Heidi Klum, une tradition vivante depuis plus de 20 ans.

Naturellement, cela attire beaucoup de monde. Les stars de la mode, dont Paris Hilton, Gigi Hadid et Emily Ratajkowski, affluent toutes à sa fête vêtues de leurs plus beaux costumes. Aucun invité, cependant, ne surpasse les propres produits de Klum. Chaque année, ses ensembles s’améliorent et deviennent de plus en plus déséquilibrés.

Klum traite ses costumes élaborés comme d’autres traitent leurs apparitions au Met Gala. Elle engage toute une équipe pour travailler sur les vêtements, le maquillage et les couches de prothèses réalistes. Jusqu’à présent, elle est habillée comme une expérience scientifique extraterrestre avec des tubes sortant de ses entrailles, un cadavre momifié et un singe, parmi d’innombrables autres effrayants.

Avec seulement T-moins deux jours avant sa 23ème fête annuelle, l’anticipation de la saison effrayante de Klum est à un niveau record. Bien que l’on ne sache pas exactement ce qu’elle prévoit, le mannequin s’est récemment habillé en rose, incarnant des icônes amoureuses du rose comme Baby Spice et Glinda la bonne sorcière. Cela pourrait-il signifier qu’elle penchera vers une palette de couleurs roses ? À déterminer.

En attendant la révélation de son grand costume le 31, voici un voyage dans le passé pour revivre ses meilleurs (lire : les plus fous) costumes d’Halloween de tous les temps.

Costume de paon de Heidi, 2023

WWD/WWD/Getty Images

Les tapis rouges sont pour paon. Klum a pris le verbe au pied de la lettre lors de la fête de l’année dernière et s’est présenté comme l’oiseau ostentatoire. Fidèle à son habitude, elle a chargé quelques autres personnes de mieux lui permettre de paon. Six autres personnes faisaient partie de son costume élaboré : cinq personnes formaient sa queue tandis qu’une était accroupie pour pouvoir se percher au sommet de leurs cuisses.

Son costume de ver viral, 2022

Rachpoot/Bauer-Griffin/GC Images/Getty Images

Alors que beaucoup d’autres considèrent Halloween comme la soirée de l’année où ils s’habillent de manière révélatrice, le costume le plus viral de Klum était à l’opposé d’épicé.

En 2022, le L’Amérique a du talent juge habillée en ver grandeur nature et engagée dans son mors en s’allongeant sur le sol alors qu’elle montait sur le tapis. Ce moment a brisé Internet et est devenu une partie de l’histoire des costumes d’Halloween.

Son costume de princesse Fiona, 2018

Taylor Hill/FilmMagic/Getty Images

En 2018, elle s’est habillée comme quelqu’un de beaucoup plus connu : la princesse Fiona. Son interprétation de la royale à la peau verte était si précise qu’elle aurait facilement pu être arrachée d’un parc à thème Universal Studios.

Puisque Klum adore impliquer sa famille dans ses costumes, elle a également chargé son petit-ami de l’époque, aujourd’hui mari, Tom Kaulitz, d’être l’adorable ogre Shrek.

Michael Loccisano/Getty Images Divertissement/Getty Images

Les Heidi Klums, 2016

Michael Stewart/FilmMagic/Getty Images

En 2016, le mannequin a posé la question : pourquoi avoir une Heidi Klum quand on peut en avoir six ? Elle s’est donc « clonée » et est sortie avec cinq autres femmes habillées de la même manière – avec un body et des cuissardes en daim. Un seul Klum ne suffit pas.

Son cosplay de Jessica Rabbit, 2015

Andrew Toth/WireImage/Getty Images

En 2015, Klum a troqué ses mèches blondes contre des cheveux roux et a incarné le roux le plus emblématique de tous les temps : Jessica Rabbit. Grâce aux prothèses, le mannequin est devenu totalement méconnaissable en tant que voluptueux personnage de dessin animé.

Comme son moi plus âgé, 2013

Mike Coppola/Getty Images Divertissement/Getty Images

Le clonage n’était pas la seule capacité qu’elle a exploitée pour ses meurtres d’Halloween. En 2013, elle a exploité sa capacité à regarder vers l’avenir et s’est déguisée comme une ancienne version d’elle-même – remplie de cheveux gris, de varices et de rides.

C’était aussi apparemment son « costume préféré ». Dans une précédente interview avec Bustle, Klum a partagé : « Je pensais que c’était cool de se regarder dans le miroir en pensant : « À quoi vais-je ressembler si j’ai la chance d’avoir 90 ou 100 ans ? »

Des suppositions sur sa forme pour 2024 ?