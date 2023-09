Trump et Meadows ont tenté de contester la défaite électorale de l’ancien président dans plusieurs États. Tous deux sont inculpés en Géorgie pour ce que les procureurs ont qualifié de complot illégal visant à annuler les résultats.

Hutchinson était un membre du personnel de la Maison Blanche dans la vingtaine qui travaillait pour Meadows et a témoigné pendant deux heures à la télévision nationale sur le fonctionnement interne de la Maison Blanche jusqu’à et y compris l’insurrection du 6 janvier 2021 au Capitole des États-Unis.

Cassidy Hutchinson, qui était un témoin éminent du Congrès contre l’ancien président américain Trump devant le comité de la Chambre le 6 janvier, a décrit l’incendie des journaux dans un nouveau livre qui sera publié mardi. Associated Press a obtenu un exemplaire du livre Enough.

Un ancien collaborateur de Donald Trump à la Maison Blanche a déclaré que le chef de cabinet Mark Meadows avait brûlé des papiers si souvent après les élections de 2020 que cela avait laissé son bureau enfumé et avait même incité sa femme à se plaindre que ses costumes sentaient « le feu de joie ».

Dans son livre, Hutchinson écrit qu’à partir de la mi-décembre, Meadows souhaitait qu’un feu brûle dans son bureau tous les matins. Elle dit que lorsqu’elle entrait dans son bureau pour lui apporter un déjeuner ou un colis, elle « le trouvait parfois penché au-dessus du feu, y introduisant des papiers, surveillant pour s’assurer qu’ils brûlaient ».

Hutchinson avait déjà témoigné devant le comité de la Chambre le 6 janvier qu’elle avait vu Meadows brûler des documents dans son bureau une douzaine de fois.

Hutchinson a déclaré qu’elle ne savait pas quels papiers il brûlait, mais a déclaré que cela avait sonné l’alarme car la loi fédérale concernant les archives présidentielles exige que le personnel conserve les documents originaux et les envoie aux Archives nationales.

Trump affirme que le premier amendement le protège des cas « d’insurrection »

Elle a déclaré qu’un jour, lorsque le député républicain Devin Nunes de Californie est venu rencontrer Meadows, Nunes a demandé à Hutchinson d’ouvrir les fenêtres du bureau de Meadows parce qu’il y avait de la fumée. Elle a dit qu’elle avait prévenu Meadows qu’il déclencherait un détecteur de fumée.

Plus tard, dans les jours qui ont suivi l’attaque du Capitole du 6 janvier, lorsque les employés de Trump ont commencé à faire leurs valises pour quitter la Maison Blanche, Hutchinson a déclaré que l’épouse de Meadows était arrivée pour l’aider et lui avait demandé d’arrêter d’allumer la cheminée de Meadows parce que « tous ses costumes sentent le feu de joie » et elle ne pouvait pas suivre le pressing.

Un message sollicitant des commentaires de l’avocat de Meadows n’a pas été renvoyé lundi.

Hutchinson a également décrit dans son livre un moment survenu le matin du 6 janvier, où elle a déclaré que l’ancien maire de New York et avocat de Trump, Rudy Giuliani, l’avait pelotée dans les coulisses alors que Trump s’adressait à ses partisans à Washington.

02:18 L’ancien président américain Donald Trump plaide non coupable des accusations électorales de 2020 L’ancien président américain Donald Trump plaide non coupable des accusations électorales de 2020

Elle a déclaré que Giuliani avait glissé sa main sous son blazer et sa jupe et avait passé sa main sur sa cuisse après lui avoir montré une pile de documents liés à ses efforts pour renverser les élections.

Giuliani a nié cette allégation dans une interview sur Newsmax la semaine dernière, la qualifiant de « absolument fausse, totalement absurde ».

« Premièrement, je ne vais pas du tout peloter quelqu’un. Et numéro deux, devant environ 100 personnes ? il a dit.