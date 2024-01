Les corridas reprennent à Mexico devant une foule nombreuse tandis que des militants manifestent à l’extérieur

Avec des manifestations devant une arène pleine, les corridas ont repris à Mexico après que le plus haut tribunal du pays a temporairement révoqué une décision locale favorable aux défenseurs des droits des animaux et suspendu les événements pendant plus d’un an et demi.

MEXICO — Alors que les manifestants se sont rassemblés devant une arène pleine, les corridas ont repris dimanche à Mexico après que le plus haut tribunal du pays a temporairement révoqué une décision locale favorable aux défenseurs des droits des animaux et suspendu les événements pendant plus d’un an et demi.

La reprise des corridas sur la Plaza México, la plus grande arène taurine du monde, a suscité des attentes chez les supporters face à une longue bataille juridique entre partisans et opposants, qui affirment que cette pratique viole le bien-être des animaux et porte atteinte aux droits des personnes à un environnement sain.

La corrida est toujours autorisée dans une grande partie du Mexique. Dans la capitale, le combat judiciaire pour son avenir est riche en rebondissements.

Le premier torero à entrer sur le ring fut le célèbre matador mexicain Joselito Adame, avec des milliers de personnes applaudissant le retour de la « fiesta brava », comme on appelle également la corrida en espagnol. « Vive la liberté », criaient certains alors que le premier taureau entrait dans une arène bondée de spectateurs.

Au total, six taureaux ont été combattus dimanche et tous ont été tués.

À l’extérieur, quelques heures avant le début officiel, environ 300 personnes se sont rassemblées devant la Plaza México pour protester contre les corridas. Certains militants ont crié « Massassins ! » et “La place va tomber !” tandis que d’autres jouaient du tambour ou se tenaient debout avec des pancartes indiquant « La tauromachie est du sadisme ».

Des policiers armés de boucliers étaient là. La manifestation a été essentiellement pacifique, même s’il y a eu quelques moments de tension lorsque certains militants ont lancé des bouteilles en plastique et des pierres.

“Pourquoi les corridas ont-elles pu reprendre alors qu’il existe tant de preuves de tous les dommages qu’elles causent à un être vivant, comme le taureau”, s’interroge le militant Guillermo Sánchez, qui brandit une pancarte indiquant “Le sadisme déguisé en culture, sport et tradition.

Alfredo Barraza, un autre manifestant, a déclaré qu’autoriser la corrida est un « revers dans la lutte pour les droits des animaux ». Barraza, dont le visage était recouvert d’un masque en papier en forme de taureau, a déclaré qu’il espérait que Mexico, à un moment donné, « sera exempte de spectacles violents ».

À l’intérieur de la Plaza, l’ambiance était à la fête, les gens mangeant, buvant et prenant des photos.

“Je suis très excité”, a déclaré Aldo Palacios, qui a amené ses deux enfants et d’autres parents à l’arène, non seulement pour assister à la corrida inaugurale, mais aussi pour célébrer son 42e anniversaire.

En mai 2022, un tribunal local a ordonné la fin des activités taurines sur la Plaza México en réponse à une injonction présentée par l’organisation civile Justicia Justa, qui défend les droits humains. Mais les activités devaient reprendre dimanche car la Cour suprême de justice du pays a révoqué en décembre la suspension tandis que le fond de l’affaire est discuté et qu’une décision est prise sur la question de savoir si les corridas affectent le bien-être des animaux.

Une autre organisation civile a déposé un recours vendredi pour des raisons de bien-être animal, dans un ultime effort pour empêcher la reprise de l’activité. Une décision n’était pas attendue avant l’événement de dimanche.

Les groupes de défense des droits des animaux ont gagné du terrain au Mexique ces dernières années, tandis que les adeptes de la corrida ont subi plusieurs revers. Dans certains États comme Sinaloa, Guerrero, Coahuila, Quintana Roo et la ville occidentale de Guadalajara, des mesures judiciaires limitent désormais l’activité.

Les éleveurs, les hommes d’affaires et les supporters affirment que l’interdiction des corridas affecte leurs droits et met en danger plusieurs milliers d’emplois liés à cette activité, qui, selon eux, génère environ 400 millions de dollars par an au Mexique. L’Association nationale des éleveurs de taureaux de combat du Mexique estime que la tauromachie génère 80 000 emplois directs et 146 000 emplois indirects.

L’association a organisé des événements et des ateliers ces dernières années pour promouvoir les corridas et trouver de nouveaux fans plus jeunes.