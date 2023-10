Les corps sont toujours retrouvés dans la ville israélienne de Beeri, ravagée par les combats.

« Il n’y a rien, rien de comparable », a déclaré un secouriste de Zaka, un groupe de bénévoles ultra-orthodoxes qui a aidé à dégager les corps d’environ 120 habitants des rues et des maisons de ce kibboutz autrefois tranquille. .

BE’ERI, Israël — Avant de voir ce qui s’est passé ici, vous pouvez le sentir, en vous attardant parmi les palmiers et en passant devant les barrières de sécurité jaunes censées empêcher les intrus d’entrer.

Ils font cela depuis des jours, passant d’une communauté dévastée à l’autre. Ils sont épuisés. Mais le travail continue. « Dans le judaïsme, il est important d’enterrer quelqu’un le plus vite possible, sinon son âme ne peut pas continuer », a-t-il expliqué avant de poursuivre.

Le kibboutz Beeri, qui abrite environ 1 000 personnes, a été créé en 1946, avant la fondation de l’État d’Israël. Il se trouve à seulement quelques kilomètres de l’enclave de Gaza sous blocus, au-delà de la barrière frontalière que les habitants pensaient impénétrable. Lorsque le Hamas a attaqué samedi, des habitants désespérés ont appelé à l’aide, mais il est arrivé trop tard pour beaucoup d’entre eux. Les familles ont tenté de se cacher mais ont été pourchassées et tuées chez elles.

D’autres ont été retenus en otages pendant des heures avant l’arrivée des soldats. Certains, dont on ne sait combien, ont été kidnappés et ramenés à Gaza.

L’ambassadrice américaine par intérim a effectué une visite inopinée dans la communauté mercredi et a été bouleversée par ce qu’elle a vu.

« Je suis particulièrement émue d’être ici en tant que maman », a déclaré la chargée d’affaires Stephanie Hallett, « et d’entendre les histoires d’enfants qui ont été tués et enlevés ici. »

Le major-général Itai Veruv a été parmi les premiers soldats à atteindre la ville après qu’elle ait été envahie, alors que l’armée israélienne se précipitait pour répondre à une attaque complexe et meurtrière que personne n’avait vu venir. Les autorités ont déclaré mercredi que le nombre de morts en Israël avait atteint 1 200.

Pendant 48 heures, cette petite coopérative fut une zone de guerre. Les forces israéliennes se sont battues pour reprendre la communauté aux militants du Hamas, maison par maison et rue par rue.

Le général désigna une maison à deux étages située dans une rue calme, avec deux arbres brûlés dans l’allée. « Cette maison a été une bataille très, très dure », a-t-il déclaré. «Il y avait à l’intérieur une quarantaine d’otages et plus de 20 terroristes. Six soldats ont perdu la vie.