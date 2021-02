Le Fonds monétaire international a déclaré lundi qu’il était réviser ses prévisions de croissance pour 2021 pour l’Amérique latine et les Caraïbes à 4,1% contre 3,6%. Ayant averti que la flambée des cas pourrait menacer une reprise économique qui devrait déjà prendre plus de temps que dans d’autres parties du monde, le fonds a prédit que la production régionale ne reviendra pas aux niveaux d’avant la pandémie avant 2023.

La résurgence du virus en Bolivie fait partie d’une deuxième vague plus large dans toute l’Amérique latine, où certaines des mesures de quarantaine les plus strictes au monde cèdent la place à la fatigue pandémique et aux inquiétudes concernant l’économie.

«Lorsque 10 ou 20 patients meurent, leurs lits sont à nouveau pleins en quelques heures», a déclaré Carlos Hurtado, épidémiologiste en santé publique à Santa Cruz, la plus grande ville de Bolivie.

En Bolivie, les corps s’entassent à nouveau dans les maisons et dans les rues, faisant écho aux images horribles de l’été dernier, lorsqu’une flambée meurtrière d’infections à coronavirus a submergé le système médical fragile du pays. La police bolivienne a déclaré qu’en janvier, elle avait récupéré 170 corps de personnes qui seraient mortes de Covid-19, et les responsables de la santé ont déclaré que les unités de soins intensifs sont pleines.

Alors que le nombre de nouveaux cas diminue, les décès restent à des niveaux presque records dans de nombreuses parties de la région, au moment même où certains gouvernements commencent leurs efforts de vaccination.

Le Brésil et le Mexique ont chacun enregistré en moyenne plus de 1 000 décès par jour de Covid-19 pendant des semaines; leur nombre total de morts en cas de pandémie n’est désormais dépassé que par celui des États-Unis. Les décès au Brésil ont égalé leur pic estival, tandis qu’au Mexique, ils sont bien plus élevés que tout autre pic antérieur, bien qu’ils aient commencé à baisser ces derniers jours.

En Bolivie l’été dernier, les chiffres de mortalité examinés par le New York Times suggéraient que le nombre réel de morts dans le pays était près de cinq fois le total officiel, indiquant que la Bolivie avait souffert de l’une des pires épidémies au monde. Environ 20 000 personnes de plus sont mortes de juin à août par rapport aux années précédentes, selon une analyse du Times – un grand nombre dans un pays d’environ 11 millions d’habitants.

La Bolivie rapporte maintenant une moyenne de 60 décès de coronavirus par jour, se rapprochant des chiffres de l’été dernier.Les experts pensent que le taux de mortalité plus élevé est causé par les variantes de virus les plus contagieuses originaires du Brésil voisin et d’ailleurs, mais ils manquent d’instruments pour analyser le virus. code génétique.

Malgré l’augmentation du taux de mortalité, les autorités boliviennes n’ont pas mis en œuvre les mesures de quarantaine utilisées pour aider à freiner la première vague du virus il y a un an. Les responsables de la Bolivie et d’autres pays d’Amérique latine vantent leurs programmes de vaccination naissants comme une raison d’éviter les verrouillages, même si peu de pays de la région au-delà du Brésil ont acheté un nombre significatif de doses.