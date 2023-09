Les corps rendus méconnaissables par la catastrophe

Attention : cette histoire contient des détails que certains lecteurs pourraient trouver angoissants.

Un médecin masqué se penche dans un sac mortuaire en plastique noir et manipule doucement les jambes de l’homme à l’intérieur. « Nous déterminons d’abord l’âge, le sexe et la longueur », explique-t-il.

« Il est en putréfaction maintenant, à cause de l’eau. »

Dans le parking d’un hôpital de la ville de Derna, dans l’est de la Libye, les derniers détails concernant l’une des nombreuses victimes sont soigneusement vérifiés et enregistrés.

C’est aujourd’hui l’un des emplois les plus vitaux ici, et l’un des plus pénibles. L’homme est méconnaissable après avoir passé une semaine en mer. Son corps s’est échoué ce matin-là.

Des mains expertes sondent doucement, recherchent des marques d’identification et prélèvent un échantillon d’ADN. C’est important, au cas où il y aurait une famille encore en vie pour le réclamer.

Le gouvernement libyen internationalement reconnu affirme que plus d’un quart des bâtiments de Derna ont été endommagés ou détruits par les inondations catastrophiques de la semaine dernière.

Plus de 10 000 personnes restent officiellement portées disparues, selon les chiffres du Bureau de coordination des affaires humanitaires de l’ONU.

Le Croissant-Rouge publie ses propres numéros.

Selon l’ONU, le bilan s’élève jusqu’à présent à quelque 11 300 morts. Le bilan final reste incertain, même si une chose est certaine : l’ampleur de cette catastrophe.

Mohammed Miftah sait au fond de lui-même que sa famille fait partie des victimes.

Lorsqu’il est allé retrouver sa sœur et son mari à leur domicile après les inondations, celui-ci avait été emporté par les eaux.

Depuis, il n’a plus eu de nouvelles d’eux. Il me montre une vidéo qu’il a prise alors que le torrent montait, de l’eau brune s’écoulant par sa porte d’entrée.

Une voiture est emportée par le courant et se coince dans l’espace ouvert, le bloquant complètement.

« J’ai vu des voitures descendre et je suis sorti en courant », se souvient-il.

« Je pensais que c’était ça, que j’allais mourir. Nous pouvions voir nos voisins agiter des lampes de poche. En quelques instants, les lumières se sont éteintes et elles ont disparu.

« C’était la chose la plus difficile. »

Sabrine Ferhat Bellil a perdu son frère, sa femme et cinq de ses enfants lorsque la tempête meurtrière a frappé sa ville

Alors que l’aide internationale commence à arriver sérieusement, le ministre de la Santé du gouvernement oriental de la Libye a annoncé que quatre secouristes grecs ont été tués dans un accident sur la route de Derna.

Quinze autres ont été blessés. Ils étaient en route pour rejoindre des équipes déjà sur le terrain en provenance de France et d’Italie.

Le Koweït et l’Arabie Saoudite ont également acheminé des tonnes de fournitures supplémentaires.

Mohammed Miftah craint que certains membres de sa famille ne figurent parmi les morts

La prochaine étape consiste à s’assurer qu’ils sont utilisés correctement et équitablement.

Abdullah Bathily, chef de la Mission internationale de soutien des Nations Unies en Libye, a déclaré à la BBC arabe que le pays devait désormais créer un mécanisme transparent pour gérer tous ses dons internationaux.

Il s’agit d’une préoccupation née des défis bien connus de coordination entre le gouvernement de Tripoli, qui est internationalement reconnu, et le gouvernement de l’est de la Libye, qui ne l’est pas.

Une voiture détruite se trouve au sommet d’un immeuble résidentiel suite aux inondations mortelles à Derna

De retour au centre de Derna, il y a quelques points de lumière au milieu de la boue et des débris qui ont enveloppé cette ville.

Au coin d’une rue, des centaines de vêtements colorés sont éparpillés en tas.

De l’autre côté de la route, une énorme file d’attente se forme tandis que du carburant est distribué aux survivants.

Alors que les dons continuent d’affluer, un homme arrive et dépose une boîte de foulards chauds aux pieds d’une femme âgée.

Il lui embrasse tendrement la tête, alors qu’elle sourit et commence à en choisir une.

Ce sont des Libyens qui aident les Libyens dans l’un de leurs pires moments de crise.