Les corps d’un couple chinois retrouvés nus et ensanglantés dans un hôtel de Bali, selon la police indonésienne

La police indonésienne enquêtant sur la mort d’un couple chinois dont les corps ont été retrouvés ensanglantés et nus dans un hôtel de l’île balnéaire de Bali a déclaré mercredi que le petit ami avait tué la femme avant de se suicider.

La police a également déclaré que l’enquête sur les lieux du crime et les caméras de surveillance de trois hôtels à Bali où les deux ont séjourné suggéraient que Cheng Jianan, 22 ans, avait été torturée et noyée dans une baignoire par son petit ami de 25 ans, Lhi Chiming, à la suite d’une série de disputes et bagarres.

Leurs corps nus ont été retrouvés à l’hôtel InterContinental le 1er mai, avec Cheng sévèrement battu dans la salle de bain avec une blessure au cou.

« Aucune trace de quelqu’un d’autre dans la pièce à part eux, comme des empreintes digitales, du sang et de l’ADN », a déclaré Bambang Yugo Pamungkas, le chef de la police de Denpasar, la capitale de Bali.

Il a déclaré que le couple était arrivé à Bali le 27 avril pour la deuxième visite après leur premier voyage en mars. Ils ont changé d’hôtel un jour après que Cheng a signalé à la police que Lhi avait perdu son passeport, a déclaré Pamungkas.

Un membre du personnel du Mansion Hotel a déclaré à la police qu’elle avait vu que la main de Lhi saignait et était enveloppée d’une serviette, et qu’il lui avait dit qu’il se disputait avec sa petite amie.

Pamungkas a déclaré que la police enquêtait toujours sur le motif des décès.

Bali est l’une des principales destinations des touristes chinois après une interruption de trois ans liée à la pandémie.