Les corps des officiers tués à Innisfil emmenés à Barrie par un cortège policier

Les corps de deux policiers de South Simcoe tués dans l’exercice de leurs fonctions plus tôt cette semaine ont été transportés à Barrie vendredi matin alors que le service prévoit des funérailles communes pour le couple.

Un cortège transportant les restes des gendarmes Devon Northrup et Morgan Russell a quitté le bureau du coroner en chef au centre-ville de Toronto vers 9 h 30 HE. Il a voyagé le long de la rue Keele jusqu’à l’autoroute 401, puis a tourné vers l’ouest avant de se diriger vers le nord sur l’autoroute 400 jusqu’à Barrie.

Des croiseurs de police du service de police de Simcoe Sud, de la Police provinciale de l’Ontario et de la police régionale de York faisaient tous partie de l’escorte.

Les membres du public et d’autres services d’urgence ont été encouragés à regarder la procession depuis les viaducs le long de la route.

REGARDER | Une procession amène des officiers tués à Barrie :

Procession policière pour les policiers ontariens tués Les corps de deux policiers de South Simcoe qui ont été tués par balle plus tôt cette semaine ont été transportés à Barrie vendredi alors que le service prévoit des funérailles communes pour le couple.

Les deux policiers sont décédés à l’hôpital après avoir été abattus alors qu’ils répondaient à un appel dans une maison d’Innisfil, en Ontario, au nord de Toronto, mardi soir. Un homme de 22 ans a également été tué lors d’un échange de coups de feu avec un troisième officier au domicile.

Un porte-parole du chien de garde de la police de l’Ontario, l’Unité des enquêtes spéciales, a déclaré à CBC News qu’il semble que Northrup et Russell n’avaient pas dégainé leurs armes lorsqu’ils ont été abattus.

Le cortège a commencé devant le bureau du coroner à Toronto. Les pompiers ont hissé un drapeau canadien en l’honneur des policiers tués. (Grant Linton/CBC)

Northrup a travaillé avec des équipes de sensibilisation et de santé mentale et Russell était un négociateur de crise formé, selon la police de South Simcoe.

Ken Scorizzi, un résident de Toronto, est sorti pour observer le cortège alors qu’il partait pour Barrie. Il a dit qu’il voulait rendre hommage aux officiers qui sont morts en faisant leur travail.

“Cela n’aurait jamais dû arriver”, a-t-il déclaré à CBC News. “Ces pauvres hommes sortent pour faire un travail et ils n’ont pas eu la chance de rentrer chez eux dans leurs familles.”

Const. Devon Northrup, à gauche, et Const. Morgan Russell apparaît sur les photos du service de police de Simcoe Sud. (Service de police de Simcoe Sud/La Presse Canadienne)

Alba Garcia a dit qu’elle voulait dire merci à sa manière.

“Merci et mes plus sincères condoléances à tous les policiers, à leurs amis et à leur famille. C’est très triste. Très triste. Cela me brise le cœur”, a-t-elle déclaré.

Une autopsie de l’homme de 22 ans tué sur les lieux à Innisfil était prévue ce matin.

La ville d’Innisfil a invité les membres de la communauté à signer des livres de condoléances mis en place à l’hôtel de ville pour les deux agents.