Les corps des combattants du Hamas en Israël témoignent d’une invasion terrestre brutale de Gaza

La plupart des analystes s’accordent sur le fait qu’une certaine forme d’offensive terrestre est inévitable.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, dont le gouvernement de droite est sous pression pour réagir rapidement et de manière décisive après avoir été surpris par l’attaque de samedi, a clairement indiqué qu’il ne s’agissait pas d’un autre conflit avec des militants palestiniens : Israël mènerait cette guerre avec une « puissante vengeance », » a-t-il déclaré, alors que lui et d’autres responsables israéliens s’engageaient à détruire les capacités militaires du Hamas.

Cela serait difficile, voire impossible, avec les seules frappes aériennes, qui frappent déjà la petite bande de Gaza sous blocus. Et apparemment, à cette fin, Israël a appelé 360 000 réservistes, renforçant ainsi son armée permanente de quelque 170 000 hommes.

« Je peux vous dire que nous évaluons la situation très attentivement », a déclaré lundi le porte-parole de l’armée israélienne, le major Doron Spielman, lorsqu’on lui a demandé si l’armée préparait une offensive terrestre. « Il s’agit d’un tout nouveau paradigme par rapport à la façon dont nous avons évalué d’autres conflits au cours des dernières années. »

Il a déclaré mardi à NBC News qu’il ne disposait d’aucune information supplémentaire sur une éventuelle offensive terrestre, ni sur l’évaluation par Israël de la force du Hamas.

En 2021, The Times of Israël a cité un haut commandant israélien anonyme comme disant que le Hamas disposait d’une armée de 30 000 hommes, reconstituée depuis sa guerre de 2014 avec Israël. NBC News n’est pas en mesure de confirmer ces chiffres et le Hamas ne divulgue pas cette information.

Un problème avec ces estimations est qu’on ne sait pas exactement ce qui constitue un combattant du Hamas.

« Est-ce que cela compte les personnes qui ont tenu une arme à feu, ou seulement celles qui ont reçu une certaine formation ? » dit Borck. « L’objectif d’Israël est désormais de détruire la capacité militaire du Hamas. Le problème avec cette déclaration est que nous ne savons pas quelle est la capacité militaire du Hamas.»

Un soldat israélien dispose lundi des obus d’artillerie sur la frontière avec Gaza, dans le sud d’Israël. Jack Guez / AFP via Getty Images

Pour mener l’attaque de samedi, le groupe militant a utilisé certaines de ses forces les plus élitistes, à savoir l’unité Nakba, qui compte entre 3 000 et 5 000 combattants, selon Michael A. Horowitz, analyste géopolitique et sécuritaire et chef du renseignement chez Le Beck. Conseil.

« Cela signifie qu’entre la moitié et environ un tiers des commandos d’élite du Hamas ont été tués », a-t-il déclaré.

Les 1 500 personnes tuées pourraient également inclure des combattants d’un groupe militant palestinien plus petit, le Jihad islamique, selon Yezid Sayigh, chercheur principal au Centre Carnegie pour le Moyen-Orient à Beyrouth.

Toute invasion terrestre pourrait ressembler à la dernière offensive israélienne à grande échelle contre Gaza en 2014, qui a duré 50 jours. Cela a eu un coût à la fois pour l’armée israélienne, qui a perdu 66 soldats, et pour les Palestiniens, avec environ 1 400 des 2 300 tués qui seraient des civils, selon l’UNRWA, l’agence d’aide aux réfugiés palestiniens des Nations Unies.

Des soldats israéliens se tiennent mardi près du corps d’un militant palestinien à Kfar Aza. Thomas Coex / AFP – Getty Images

Avec plus de 2 millions de personnes entassées dans une zone deux fois plus grande que Washington, DC, Gaza reste l’un des endroits les plus densément peuplés et les plus pauvres au monde. Il est sous blocus par Israël et l’Égypte depuis 16 ans, et la circulation des biens et des personnes est strictement contrôlée, ce qui, selon Israël, est nécessaire pour contrecarrer les militants qui y résident.

Mais contrairement à il y a neuf ans, Gaza est désormais également le lieu où sont détenus des dizaines d’otages capturés par des militants au cours du week-end.

Dans un conflit qui touche de profondes émotions dans la région et dans le monde, le sort incertain de ces captifs a ajouté une nouvelle couche de troubles qui n’ont fait que s’intensifier après que le Hamas a menacé de les exécuter si Israël bombardait des civils à Gaza.