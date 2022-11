Les corps décapités de 2 filles égyptiennes retrouvés dans un camp tentaculaire dans le nord-est de la Syrie

Les corps décapités de deux jeunes filles égyptiennes ont été retrouvés mardi dans un camp tentaculaire du nord-est de la Syrie abritant des dizaines de milliers de femmes et d’enfants liés au groupe État islamique, ont déclaré un observateur de guerre de l’opposition et des responsables locaux.

Les corps des filles ont été retrouvés dans le système d’égouts du camp quelques jours après leur disparition, selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme. Le groupe a déclaré que les filles avaient été décapitées. C’était le premier crime de ce genre depuis des semaines dans l’établissement.

Un responsable du camp qui a requis l’anonymat par crainte de représailles a déclaré que les filles étaient âgées de 11 et 13 ans.

Siamand Ali, un responsable des Forces démocratiques syriennes dirigées par les Kurdes et soutenues par les États-Unis, a confirmé les meurtres.

Ces crimes macabres dans le camp sont généralement commis par des membres des cellules dormantes de l’EI, en particulier contre des femmes qui résistent à l’idéologie extrême du groupe. L’Observatoire, Ali et le responsable du camp ont tous blâmé l’EI.

Les meurtres sont les premiers depuis que les combattants syriens soutenus par les États-Unis ont conclu un ratissage de 24 jours à al-Hol à la mi-septembre au cours duquel des dizaines d’extrémistes ont été arrêtés et des armes ont été confisquées dans le cadre de l’opération. L’opération a eu lieu après que des cellules dormantes de l’EI ont commis des crimes à l’intérieur du camp.

Après la montée de l’EI en 2014 et sa déclaration d’un soi-disant califat islamique dans certaines parties de la Syrie et de l’Irak, des milliers d’hommes et de femmes sont venus du monde entier pour rejoindre le groupe extrémiste. L’EI a perdu la dernière bande de terre qu’il contrôlait autrefois dans l’est de la Syrie en mars 2019, mais depuis lors, ses cellules dormantes ont été accusées d’attaques meurtrières en Syrie et en Irak.

“Nous sommes horrifiés d’apprendre que deux enfants ont été tués dans le camp d’al-Hol (en) Syrie”, a déclaré Tanya Evans, directrice nationale du Comité international de secours en Syrie. Elle a ajouté que le dernier incident impliquant la mort d’enfants dans le camp met en évidence le besoin urgent de solutions à plus long terme pour les enfants d’al-Hol.

Quelque 50 000 Syriens et Irakiens sont entassés dans des tentes dans le camp clôturé. Près de 20 000 d’entre eux sont des enfants ; la plupart des autres sont des femmes, les épouses et les veuves des combattants de l’EI.

Plus tôt ce mois-ci, Médecins sans frontières a déclaré que le camp était témoin de violence, d’exploitation et d’anarchie généralisées. Le groupe a déclaré que les pays dont les citoyens sont détenus à al-Hol n’ont pas pris la responsabilité de les protéger.

Les deux adolescentes ont été retrouvées dans une section séparée et fortement gardée du camp connue sous le nom d’annexe, où 2 000 femmes supplémentaires de 57 pays – considérées comme les partisans les plus inconditionnels de l’EI – ainsi que leurs quelque 8 000 enfants sont hébergés, l’Observatoire a dit.

L’Observatoire qui suit les 11 années de conflit en Syrie a enregistré 28 crimes depuis le début de l’année à al-Hol au cours desquels 30 personnes ont été tuées.