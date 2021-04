LES CORPS de deux jeunes sœurs ont été retrouvés morts dans d’autres bras après avoir été brûlés vifs dans l’incendie d’une maison.

Lorrandra, 5 ans, et Isis, 6 ans, se sont étreintes alors qu’elles mouraient d’inhalation de fumée dans leur maison familiale à Cuiaba, au Brésil, aux premières heures du 18 avril.

Les sœurs ont été retrouvées dans un lit, après qu’un incendie se soit déclaré dans la chambre à cause d’un ventilateur défectueux.

La mère des filles, Lenilza Gomes Miguel da Silva Mendes, a déclaré qu’elle ne savait pas comment elle allait faire face à l’incident tragique.

Elle a déclaré à RD News: «J’ai terminé. Je ne sais pas comment je vais m’en sortir.

«Je ne sais pas comment je vais continuer sans mes filles. Nous avons tout fait ensemble, mais aujourd’hui nous les avons enterrés.

Des photos ont montré comment le lit d’Isis était complètement carbonisé par l’incendie.

La mère de la jeune fille a rappelé à quel point elle sentait la brûlure – en lui promettant d’aller dans la chambre de sa fille où elle a été témoin de la scène horrible.

Elle a ajouté: «Nous les avons sortis de là, les avons emmenées dans le salon et avons appelé les services d’urgence. J’ai essayé de les réveiller, mais c’était sans espoir.

Lorsque les ambulanciers sont arrivés, ils ne pouvaient que déclarer les filles mortes.

Les pompiers ont également été appelés pour éteindre les flammes restantes.

Le maire de Cuiaba, Emanuel Pinheiro, a qualifié l’incident de tragédie et a déclaré: «Aux parents et à la famille, nos plus sincères condoléances.

«Nous prions Dieu de donner à cette famille la force de surmonter ce moment douloureux et tragique.»





Les parents ont maintenant fait don des cornées de leurs filles afin d’aider d’autres enfants.

À ce stade, on ne sait pas si l’affaire fait l’objet d’une enquête plus approfondie.