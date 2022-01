Les corps de deux adolescents retrouvés dans une réserve naturelle alors que la communauté est secouée par une « horrible » tragédie

« Leurs proches ont été informés et le coroner notifié. »

Une porte-parole de la police du Dorset a déclaré: « À 10h11 le mardi 25 janvier, nous avons reçu un rapport faisant état de deux personnes, une fille et un homme – tous deux à la fin de leur adolescence, ayant été retrouvés morts à Wych Hill.

« Cela laissera probablement la région sous le choc pendant un certain temps car il n’y a eu que des rumeurs sur ce qui s’est passé. Notre communauté n’a pas eu de confirmation. »

« C’est très bouleversant et la communauté ne peut pas croire ce qui s’est passé.

Pendant ce temps, un autre habitant du coin, Joe Hackett, a déclaré à The Dorset Echo : « C’est une chose affreuse qui se produit et nous n’avons jamais rien vu de tel ici.

Il a déclaré: «Mes condoléances vont aux amis et aux familles de ces jeunes.

Des flics ont été appelés au réservoir de Bothenhampton dans le Dorset à 10 h 11 mardi après qu’une fille et un garçon ont été retrouvés morts.

