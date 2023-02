Les corps de 8 migrants retrouvés sur une île au large de l’Italie lors d’une opération qui a sauvé 42 survivants

Les corps de huit migrants ont été retrouvés par les garde-côtes italiens lors d’une opération qui a également secouru 42 survivants en Méditerranée centrale au large de l’île de Lampedusa, ont annoncé vendredi les autorités.

Deux autres personnes, un nouveau-né et un homme, sont tombées à la mer lors de la traversée et ont été présumées mortes, ont indiqué les garde-côtes dans un communiqué, citant des témoignages de survivants.

Des survivants ont rapporté que le nourrisson était mort de froid et que la mère désemparée avait jeté le nouveau-né à la mer, selon l’agence de presse ANSA. L’homme a alors sauté en tentant de récupérer le corps, disparaissant dans les vagues.

La vidéo du sauvetage montre les survivants entassés dans un petit bateau de pêche ouvert, qui était à la dérive avec un moteur qui ne fonctionnait pas. Les sauveteurs les ont avertis de s’asseoir et de ne pas bouger avant de lancer une ligne pour les mettre en sécurité.

Tous à bord étaient trempés, froids et déshydratés, et les personnes décédées auraient succombé à l’hypothermie, a rapporté l’ANSA.

Les survivants ont déclaré avoir quitté le port tunisien de Sfax avant l’aube samedi, a indiqué l’ANSA. Ils faisaient partie des quelque 200 migrants, pour la plupart originaires de pays d’Afrique subsaharienne, qui sont arrivés à Lampedusa sur trois bateaux pendant la nuit.

Le maire de Lampedusa, Filippo Mannino, a lancé un appel au premier ministre Giorgia Meloni, demandant que “le gouvernement ne nous laisse pas seuls pour gérer cette énorme tragédie. Aidez-nous. Nous ne sommes plus capables de gérer”.

Des bateaux caritatifs opérant dans la meurtrière Méditerranée centrale se sont plaints qu’un nouveau décret italien les obligeant à mettre à quai après chaque sauvetage met en danger la vie des migrants au départ d’Afrique du Nord en laissant la zone de recherche et de sauvetage à découvert. Cela est aggravé par une nouvelle pratique consistant à attribuer des ports dans le nord de l’Italie, nécessitant des jours de navigation pour y parvenir.

Le Conseil de l’Europe a exhorté cette semaine le gouvernement italien à envisager de retirer le décret, affirmant qu’il pourrait entraver les opérations de recherche et de sauvetage des agences non gouvernementales, “privant les personnes en détresse de l’assistance vitale des ONG sur la route migratoire la plus meurtrière de la Méditerranée”.

Dans une lettre adressée au ministre italien de l’Intérieur, la commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, Dunja Mijatović, a également réitéré un appel à l’Italie pour qu’elle suspende sa coopération avec le gouvernement libyen sur les interceptions en mer, en raison de la probabilité que les migrants renvoyés en Libye soient torturés, viol, esclavage, exploitation et détention.

Le dernier appel intervient après que l’Italie a accepté ce week-end de fournir à la Libye cinq nouveaux bateaux de garde-côtes pour aider à endiguer le mouvement des migrants vers l’Europe. L’accord a été annoncé lors d’une visite de Meloni qui a permis de conclure un accord gazier de 8 milliards de dollars.

La mer Méditerranée centrale est une traversée périlleuse qui a fait 20 285 morts depuis que l’Office des migrations de l’ONU a commencé à suivre les chiffres en 2014, contre 5 000 en Méditerranée orientale et occidentale combinées. De nombreuses victimes sont portées disparues en mer et présumées mortes, d’après les récits des survivants.