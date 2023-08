Les corps de 3 Marines tués lors du crash d’un Balbuzard australien retirés du lieu de l’accident

Les corps de trois Marines tués lors d’un accident d’un MV-22B Osprey ont été retirés du lieu de l’accident, selon le Corps des Marines.

Selon les responsables, les trois Marines faisaient partie des 23 passagers à bord d’un MV-22B Osprey lorsqu’il s’est écrasé dimanche sur l’île Melville, au nord de Darwin, dans le Territoire du Nord, en Australie.

Marine Rotational Force – Darwin (MRF-D) a identifié les Marines comme étant le capitaine Eleanor V. LeBeau, une femme de 29 ans de Belleville, dans l’Illinois, qui a servi comme pilote du MV-22B ; Cpl. Spencer R. Collart, un homme de 21 ans d’Arlington, en Virginie, qui était chef d’équipe du MV-22B ; et le major Tobin J. Lewis, un homme de 37 ans de Jefferson, Colorado, un autre pilote de MV-22B qui était également le directeur général.

Les Marines ont déclaré mardi dans un communiqué que les trois personnes avaient été déclarées mortes sur le lieu de l’accident et ont ajouté que leurs corps avaient été transportés à Darwin en fin de journée.

Le colonel Brendan Sullivan, commandant de la Marine Rotation Force-Darwin, a déclaré que son objectif principal était d’enquêter sur la cause de l’accident et de soutenir le rétablissement.

« Nous sommes profondément attristés par la perte de trois membres respectés et bien-aimés de la famille MRF-D », a déclaré Sullivan dans un communiqué. « Nos pensées et nos prières accompagnent les familles et toutes les personnes impliquées. »

Les trois Marines tués sont basés à Darwin.

Le président Biden a publié une déclaration sur les réseaux sociaux à propos de l’accident.

« Jill et moi présentons nos plus sincères condoléances aux familles des Marines qui ont perdu la vie dans cet accident mortel », a tweeté Biden. « Nous prions pour ceux qui ont également été blessés. »

L’Associated Press a contribué à ce rapport.