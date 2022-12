Les corps de 27 migrants retrouvés dans le désert tchadien, selon l’ONU

Commentez cette histoire Commentaire

DAKAR, Sénégal — Les corps de 27 migrants dont quatre enfants ont été retrouvés dans le désert tchadien, a annoncé mardi l’Organisation internationale pour les migrations, ajoutant qu’elle est “choquée et attristée” par cette découverte. Les migrants sont partis dans une camionnette il y a près d’un an et demi de Moussoro, une ville du centre-ouest du Tchad, et se seraient perdus au fond du désert lorsque le camion est tombé en panne et ils sont morts de soif, a déclaré l’organisation des migrations, qui est affiliée à l’ONU

« Nous sommes profondément attristés par cette récente tragédie et adressons nos sincères condoléances aux familles des migrants », a déclaré Anne Kathrin Schaefer, chef de mission de l’organisation au Tchad. “Nous avons besoin d’une action collective plus forte pour prévenir de nouveaux décès.”

Plus de 5 600 personnes sont mortes ou ont disparu en tentant de traverser le désert du Sahara au cours des huit dernières années avec 110 décès de migrants enregistrés au Tchad, dont les plus récents, a indiqué l’organisation. On pense cependant que les chiffres réels sont plus élevés car de nombreux décès ne sont pas enregistrés. Cette année, près de 150 migrants sont morts dans ce désert, a-t-il déclaré.

Depuis des décennies, le Tchad est une voie de transit pour les personnes qui tentent d’atteindre la Libye et d’autres pays d’Afrique du Nord d’où elles tenteront de traverser la mer Méditerranée pour rejoindre l’Europe. Depuis 2016, la pression exercée par les pays de l’Union européenne pour décourager la migration illégale a contraint les migrants à emprunter des itinéraires dangereux, entraînant de nombreux décès, selon des analystes du conflit.

“Ces migrants viennent du Soudan du Sud, de la République démocratique du Congo, de la République centrafricaine, du Nigeria, du Cameroun et d’autres pays de la région qui sont prêts à prendre des risques dans l’espoir d’atteindre l’Afrique du Nord et éventuellement l’Europe”, a déclaré Rida Lyammouri, chercheur principal au Policy Center for the New South, une organisation basée au Maroc.