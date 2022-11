Les corps de 2 filles retrouvés dans un camp syrien abritant des familles de l’EI

BEYROUTH – Les corps décapités de deux jeunes filles égyptiennes ont été retrouvés mardi dans un camp tentaculaire du nord-est de la Syrie abritant des dizaines de milliers de femmes et d’enfants liés au groupe État islamique, ont déclaré un observateur de guerre de l’opposition et des responsables locaux.

Après la montée de l’EI en 2014 et sa déclaration d’un soi-disant califat islamique dans certaines parties de la Syrie et de l’Irak, des milliers d’hommes et de femmes sont venus du monde entier pour rejoindre le groupe extrémiste. L’EI a perdu la dernière bande de terre qu’il contrôlait autrefois dans l’est de la Syrie en mars 2019, mais depuis lors, ses cellules dormantes ont été accusées d’attaques meurtrières en Syrie et en Irak.