Les corps carbonisés de 18 personnes retrouvés en Grèce au milieu des incendies de forêt en Europe

Dix-huit personnes, considérées par les pompiers comme des migrants ou des réfugiés, ont été retrouvées mortes dans la forêt grecque de Dadia, après qu’un violent incendie de forêt ait balayé la région du nord-est de la Grèce, près de la frontière turque, qui sert de point de passage majeur pour les réfugiés et les migrants. Les restes calcinés des 18 personnes ont été retrouvés près d’une cabane près d’un parc national à Alexandroupolis, une ville de la région grecque d’Evros. Evros, qui partage une frontière terrestre avec la Turquie, est considérée comme un «no man’s land » où des corps de migrants tentant de pénétrer dans l’Union européenne se retrouvent chaque année.

Parce qu’il n’y a eu aucun rapport de personnes disparues dans les zones environnantes, « la possibilité qu’il s’agisse de personnes entrées illégalement dans le pays fait l’objet d’une enquête », a déclaré le service d’incendie hellénique. dit dans un communiqué mardi.

Le service d’incendie a ajouté que plus de 100 messages d’évacuation avaient été envoyés pour la vaste zone depuis la veille, dans des conditions venteuses et sèches et des températures du sud de l’Europe. frappe 40 degrés C.

Plus tôt ce mois-ci, des responsables grecs se sont réunis pour coordonner la politique migratoire après que plus de 100 migrants – principalement de Syrie et d’Irak, dont 53 enfants – aient été retrouvés en train de traverser la frontière à Evros, selon l’Associated Press signalé. La semaine dernière, les garde-côtes grecs ont arrêté près de 100 migrants dans des bateaux pneumatiques traversant la mer d’Égan depuis la Turquie – les arrivées ont augmenté ces dernières semaines, ont indiqué des responsables.

Mardi, le ministère de la Crise climatique et de la Protection civile émis une alerte « risque incendie très élevé » pour plusieurs zones.

Les flammes menaçaient d’engloutir un hôpital d’Alexandroupolis, incitant les responsables à évacuer tous ses patients – y compris les nouveau-nés et ceux des unités de soins intensifs – sur un ferry qui est devenu un hôpital de fortune mardi, Reuters signalé. Des religieuses d’un monastère ont également été évacués, ont rapporté les médias locaux.

Theodore Giannaros, météorologue des incendies et chercheur associé à l’Observatoire national d’Athènes, a qualifié les 18 morts de « véritable tragédie ». Plus de 40 000 hectares de terres ont été brûlés au cours des trois derniers jours – un incendie provoqué par une chaleur extrême, des conditions sèches et venteuses, a-t-il déclaré.

« Ces faits soulignent clairement que nous devons changer toute notre approche de la gestion des incendies de forêt en Grèce », a-t-il déclaré, appelant à une approche intégrée et interdisciplinaire de la gestion des incendies et à une meilleure collaboration entre les autorités et la communauté scientifique.

L’Union européenne a mobilisé des ressources pour aider la lutte contre les incendies en Grèce, avec 58 pompiers et neuf réservoirs d’eau en route mardi. Cela s’ajoute à sept autres avions, 114 pompiers, 19 véhicules et un hélicoptère envoyés par les pays européens au cours des deux derniers jours, la commission européenne dit dans un rapport.