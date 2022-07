Les coronavirus peuvent survivre sur de la viande congelée pendant un mois

MERCREDI 13 juillet 2022 (HealthDay News) — Avait COVID? Vous voudrez peut-être nettoyer votre congélateur.

Une nouvelle étude suggère que les cousins ​​du virus SARS-CoV-2 peuvent survivre sur de la viande et du poisson congelés jusqu’à 30 jours.

La recherche – provoquée par des épidémies de COVID en Asie dans lesquelles la viande emballée était soupçonnée d’être la source du virus – a été menée sur du poulet, du bœuf, du porc et du saumon congelés. Les résultats ont été publiés le 11 juin dans Microbiologie appliquée et environnementaley un journal de l’American Society for Microbiology.

“Bien que vous ne puissiez pas conserver la viande au réfrigérateur pendant 30 jours, vous pouvez la conserver au congélateur aussi longtemps”, a déclaré la première auteure Emily Bailey, professeure adjointe de santé publique à l’Université Campbell à Buies Creek, en Caroline du Nord.

Son équipe a mené ses recherches sans utiliser le coronavirus réel qui cause le COVID-19. Au lieu de cela, les chercheurs se sont appuyés sur des virus de substitution avec des pics de protéines similaires.

Ces virus similaires ont été placés sur de la viande et du poisson congelés, qui ont ensuite été stockés à des températures de réfrigérateur (39,2 degrés Fahrenheit) et de congélateur (-4 F.)

“Nous avons même découvert que les virus pouvaient être cultivés après [being frozen for] cette durée », a déclaré Bailey dans un communiqué de presse.

Les chercheurs ont déclaré que leurs découvertes sont importantes car le SRAS-CoV-2 peut se reproduire dans l’intestin, pas seulement dans les voies respiratoires où la plupart des gens ressentent ses effets.

Trois souches de virus ont été utilisées comme substituts dans l’étude, dont deux coronavirus animaux. Tous les trois ont été utilisés comme substituts dans des études précédentes sur le SRAS-CoV-2.

Les chercheurs ont découvert que les virus ne s’en sortaient pas aussi bien à des températures réfrigérées qu’à des températures de congélation. Les chiffres différaient également selon les aliments.

Ils ont déclaré que cette étude souligne l’importance d’un assainissement rigoureux dans la récolte, le transport, l’emballage et la distribution des produits alimentaires.

“Des efforts continus sont nécessaires pour prévenir la contamination des aliments et des surfaces de transformation des aliments, des mains des travailleurs et des ustensiles de transformation des aliments tels que les couteaux”, ont écrit les auteurs, ajoutant que la désinfection des aliments avant l’emballage doit également être abordée.

Plus d’information

Pour en savoir plus sur la sécurité des aliments pendant la pandémie de COVID, visitez le US Department of Agriculture.