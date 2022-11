Les cornes de rhinocéros ont rétréci avec le temps à cause de la chasse, selon un rapport

De nombreuses espèces sont au bord de l’extinction à cause du braconnage. Les humains utilisent depuis longtemps la peau ou d’autres parties du corps de ces animaux car ils ont une valeur importante sur le marché noir. L’un de ces animaux est le rhinocéros. Bien que le rhinocéros ne soit pas encore éteint, sa population a rapidement diminué ces dernières années à cause du braconnage. Cependant, des recherches récentes ont révélé qu’un autre changement majeur chez les rhinocéros s’est produit en raison de leur chasse.

Selon un rapport publié dans The Guardian, les cornes de rhinocéros se sont progressivement raccourcies au fil du temps et cela peut principalement être attribué à la chasse. Au fil des ans, les chasseurs ont longtemps recherché les cornes de rhinocéros et les braconniers d’aujourd’hui les vendent pour les utiliser dans les remèdes traditionnels chinois et vietnamiens.

Oscar Wilson, doctorant et premier auteur de la recherche à l’Université d’Helsinki, est cité par The Guardian comme disant que les chasseurs et les braconniers optent principalement pour les rhinocéros avec de plus grandes cornes car ils les obtiennent à un prix plus élevé sur le marché.

Publiés dans la revue People and Nature, les chercheurs ont déclaré qu’en raison de la préférence des rhinocéros à chasser avec de grandes cornes, cela entraînait automatiquement ceux qui avaient des cornes plus petites survivant davantage et se reproduisant davantage et transmettant leurs traits génétiques de cornes plus petites aux générations futures. .

Une tendance similaire a été enregistrée pour des créatures telles que les éléphants et les moutons sauvages, selon la recherche. Dans cette recherche effectuée par Wilson et son équipe, les cornes de 80 rhinocéros ont été examinées et leur taille moyenne a été estimée. Selon lui, les cornes du rhinocéros noir et blanc étaient les plus grandes, tandis que les cornes du rhinocéros de Sumatra étaient plus petites. Mais cette recherche a montré que la taille des cornes de toutes les espèces de rhinocéros diminue désormais.

