Les cornes de rhinocéros ont rétréci au cours du siècle dernier, selon une étude | Actualités scientifiques et techniques

Les cornes de rhinocéros, toutes espèces confondues, ont régulièrement diminué au cours du siècle dernier et les scientifiques pensent que cela pourrait être dû à la chasse.

La recherche, publiée dans la revue People And Nature, est basée sur l’analyse de nombreuses photos d’animaux collectées au cours des 140 dernières années.

Selon des experts de l’Université de Cambridge, les cornes de rhinocéros sont souvent chassées comme trophées ou utilisées dans la médecine en Chine et au Vietnam.

Après des années de chasse aux rhinocéros aux cornes les plus longues, les chercheurs pensent que ceux qui ont des cornes plus petites ont plus de chances de survivre pour transmettre leurs gènes aux générations futures.

Oscar Wilson, auteur principal du rapport et ancien chercheur du département de zoologie de l’Université de Cambridge, a déclaré : “Nous étions vraiment ravis de pouvoir trouver des preuves à partir de photographies que les cornes de rhinocéros sont devenues plus courtes avec le temps.

“Ils sont probablement l’une des choses les plus difficiles à travailler dans l’histoire naturelle en raison des problèmes de sécurité.”

M. Wilson, qui est maintenant basé à l’Université d’Helsinki en Finlande, a ajouté : “Les rhinocéros ont fait évoluer leurs cornes pour une raison – différentes espèces les utilisent de différentes manières, comme pour aider à saisir la nourriture ou pour se défendre contre les prédateurs – nous pensons donc qu’avoir des cornes plus petites nuiront à leur survie.”

Les chercheurs ont mesuré les cornes de 80 rhinocéros photographiés entre 1886 et 2018, y compris les cinq espèces (blanc, noir, indien, javanais et sumatra) trouvées dans les archives en ligne du centre de ressources The Rhino.

Ils ont examiné de près des images de rhinocéros abattus par des chasseurs, dont une montrant l’ancien président américain Theodore Roosevelt debout au-dessus d’un rhinocéros noir qu’il venait de tuer en 1911.

Image:

Une image du Rhino Resource Center de l’ancien président américain Theodore Roosevelt debout au-dessus d’un rhinocéros noir qu’il venait de tuer, prise en 1911



Les chercheurs ont également comparé la longueur de la corne proportionnellement au corps du rhinocéros.

Les scientifiques ont même inspecté des œuvres d’art et des dessins accumulés sur une période de 500 ans. Ils ont constaté que jusqu’aux années 1950, il y avait peu d’intérêt pour la conservation de l’espèce.

Image:

Une vieille illustration d’un rhinocéros du Rhino Resource Center



“Depuis au moins quelques décennies maintenant, l’accent est beaucoup plus mis sur la conservation des rhinocéros – et cela se reflète dans les images les plus récentes, qui concernent leur conservation dans des sanctuaires ou leur sort dans la nature”, a déclaré M. Wilson.

Le rhinocéros est une espèce en voie de disparition avec moins de 30 000 vivant à l’état sauvage aujourd’hui – une différence frappante avec les plus de 500 000 qui étaient vivants au début du 20e siècle.

Les rhinocéros noirs, de Java et de Sumatra sont classés en danger critique d’extinction.