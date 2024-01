Les cornes de rhinocéros cultivées en laboratoire pourraient-elles réellement arrêter le braconnage ? On ne le saura peut-être jamais : NPR

basculer la légende Stéphane de Sakutin/AFP via Getty Images

Tard dans la nuit, dans son dortoir, Huyen Hoang était sur le point de s’endormir lorsqu’il n’a pas pu se débarrasser de ce qu’il a vu : une photo d’un rhinocéros mort et écorné au Vietnam.

C’est en 2011 que Hoang, un Américain d’origine vietnamienne, a découvert pour la première fois l’existence du braconnage des cornes de rhinocéros. La même année, le rhinocéros de Java a été considéré comme éteint dans son pays d’origine, et ailleurs, les rhinocéros étaient chassés à un rythme record.

Hoang avait 21 ans et étudiait les affaires à Université d’État de Portland à l’époque. Son frère jumeau, également nommé Huyen Hoang, travaillait à temps partiel dans un laboratoire de biotechnologie. Une nuit, alors qu’ils étaient en visite chez eux, les deux frères ont eu une idée : et s’ils pouvaient freiner le braconnage en offrant une autre option aux acheteurs de cornes de rhinocéros ?

“Nous voulions tous les deux faire quelque chose de nouveau et de courageux, quelque chose de significatif”, a déclaré Hoang, le major des affaires.

Au cours de leur dernière année, les frères Hoang ont fondé Rhinoceros Horn LLC, qui cherchait à fabriquer et à vendre une version cultivée en laboratoire du principal ingrédient présent dans les cornes de rhinocéros : la kératine. Mais ils n’étaient pas seuls. La même année, une startup nommée Ceratotech est entrée dans la mêlée avec l’intention de cultiver des cornes de rhinocéros grandeur nature en utilisant les cellules souches de l’espèce. En 2015, une troisième société est apparue, Pembient, une société de biotechnologie consacrée à la reprogrammation des cellules de levure pour produire des protéines de corne de rhinocéros.

La tentative de résoudre un problème séculaire grâce aux nouvelles technologies a captivé l’imagination des gens du monde entier. L’idée a été catapultée dans une frénésie médiatique. Des centaines de milliers de dollars ont été investis, des laboratoires à travers les États-Unis ont été impliqués et des stocks de prototypes ont été constitués.

Mais près d’une décennie plus tard, l’industrie ne tient qu’à un fil. Rhinoceros Horn LLC a arrêté ses activités en 2016. Pembient devrait fermer ses portes cette année. Ceratotech reste actif mais peine à trouver des financements pour faire avancer ses recherches.

Même si les entreprises survivent, elles devraient encore faire face à une surveillance croissante des produits biofabriqués issus d’espèces menacées provenant des plus de 180 pays parties à la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction. Le traité, connu sous le nom de CITES, vise à garantir que la survie des espèces menacées ne soit pas menacée par le commerce mondial.

Alors, qu’est-ce-qu’il s’est passé? Lors d’entretiens, les fondateurs des trois sociétés ont déclaré que tenter de perturber le marché illégal des cornes de rhinocéros grâce à l’introduction d’une alternative technique était un objectif sans précédent – ​​un objectif qui présentait des défis à la fois financiers, logistiques et juridiques.



basculer la légende Hoang Dinh Nam/AFP via Getty Images

Pour que leurs projets fonctionnent, il faudrait ébranler les croyances de longue date sur la meilleure façon de protéger une espèce en voie de disparition. Ce dilemme les a mis en conflit avec une source inattendue : les groupes mêmes qui se consacrent à la protection des rhinocéros.

“Ils ont vu que nous annulions le travail qu’ils avaient fait et les programmes qu’ils avaient mis en place”, a déclaré Hoang. “Il n’y avait donc tout simplement pas de place pour nous dans leur travail et leur solution.”

Les défenseurs de l’environnement interrogés dans le cadre de cet article affirment qu’il y avait de bonnes raisons à la résistance, décrivant les efforts des entreprises comme étant au mieux malavisés et au pire dangereux.

“Si vous voulez que nous expérimentions cette technologie, faites-le avec une autre espèce qui ne sera pas anéantie d’ici cinq ans si les choses tournent mal”, a déclaré John Baker, responsable du programme du groupe de conservation WildAid. “Vous n’avez pas le droit à l’erreur.”

Il reste moins de 27 000 rhinocéros dans le monde

Les cornes de rhinocéros font partie des produits les plus précieux sur le marché noir de la faune sauvage. Les appendices ont été vendus jusqu’à 400 000 dollars le kilogramme, soit environ 11 000 dollars l’once, dépassant le prix de l’ivoire et de l’or d’éléphant.

Les principaux marchés de corne de rhinocéros se trouvent en Chine et au Vietnam, largement tirés par les riches. Considérées comme un symbole de statut social, les cornes sont sculptées dans des objets de luxe comme l’art, les bijoux et la décoration. Alors qu’un nombre croissant de consommateurs croient que les copeaux de corne peuvent traiter certains cancers ou la gueule de bois, il n’existe aucune preuve démontrant que la kératine, la même protéine présente dans les cheveux et les ongles humains, présente de tels avantages.



basculer la légende Chris Kleponis/AFP via Getty Images

Au début du XXe siècle, il y avait environ 500 000 rhinocéros dans le monde, selon l’agence. Fonds mondial pour la nature. Mais la perte d’habitat et le braconnage ont entraîné un déclin considérable de la population.

Pour protéger l’espèce, le commerce international des cornes de rhinocéros a été interdit par la CITES en 1977. Peu de temps après, une industrie internationale sophistiquée du braconnage a émergé pour chasser les cornes, impliquant tout, des hélicoptères aux équipements de vision nocturne en passant par les fusils silencieux.

En 2022, il restait environ 27 000 rhinocéros dans le monde et au moins 561 ont été tués en Afrique, selon Save the Rhino International.

Un accueil froid

L’idée des cornes de rhinocéros cultivées en laboratoire est apparue à une époque où le génie génétique, de la viande cultivée au lait, était une industrie de plus en plus populaire et en expansion.

Matthew Markus, PDG de Pembient, a lancé son entreprise avec la conviction qu’une telle technologie ne devait pas nécessairement se limiter au bétail. Au contraire, cela pourrait également être une force positive pour les espèces menacées.

Markus a déclaré qu’au début de sa startup, il avait ressenti un certain scepticisme de la part du domaine de la conservation, mais que dans l’ensemble, il ne s’attendait pas à ce que ce soit un échec.

“Je ne pensais pas que cela se retournerait contre nous ou que ce serait un problème qui arrêterait le jeu”, a-t-il déclaré. “Je m’attendais à des retours négatifs et peut-être que grâce à une série de dialogues, nous parviendrions à une sorte d’accord au fil du temps.”



basculer la légende Matthieu Markus

Les premières plaintes portaient sur son idée initiale de produire de la poudre synthétique de corne de rhinocéros. Certains défenseurs de l’environnement craignaient que le produit ne donne du crédit à la fausse croyance selon laquelle les copeaux de corne auraient une valeur médicinale. Ainsi, Markus a déclaré qu’il s’était concentré sur le marché de la sculpture et sur la création de corne solide.

Mais il continue de rencontrer de la résistance.

Son plan était d’inonder le marché de cornes cultivées en laboratoire dans l’espoir de diluer la valeur de la vraie chose. Mais de nombreux défenseurs de l’environnement ont fait valoir que la production de cornes artificielles ne ferait qu’augmenter la demande de cornes authentiques.

Pire encore, selon ses détracteurs, cela pourrait créer de nouvelles utilisations, faisant allusion aux commentaires passés de Markus sur la possibilité d’utiliser son produit pour fabriquer des articles comme des coques pour iPhone et de la bière infusée à la corne d’ingénierie. On craignait également que les cornes bio-identiques ne fassent que rendre plus difficile pour les forces de l’ordre la tâche de contrôler la contrebande de corne véritable.

Deux camps en désaccord fondamental

Rhinocéros machiné…