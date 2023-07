Les Corinthiens ont reçu l’ordre de fermer leurs portes dans un précédent judiciaire au Brésil

Le plus grand terrain de sport du Brésil a ordonné aux Corinthians de fermer leurs portes aux spectateurs pendant un match après que des chants anti-gay ont été entendus par leurs fans.

La sanction de jeudi était la première appliquée contre une équipe de l’une des premières divisions du pays.

L’incident s’est produit le 14 mai à la Neo Quimica Arena, où les Corinthians ont fait match nul 1-1 avec Sao Paulo dans le championnat brésilien. Des milliers de supporters locaux ont utilisé des insultes contre Sao Paulo, mais aucune n’a été identifiée par le club. Les Corinthiens ne peuvent pas faire appel de la décision.

« Huit membres sur neuf [of the court] a voté pour la peine historique », a déclaré le tribunal des sports dans un communiqué. « Il s’agit de la première condamnation de ce type depuis la mise en œuvre de la nouvelle réglementation, qui a cette année apporté des sanctions plus sévères pour les cas de racisme et de préjugés. »

L’arbitre Bruno Arleu de Araújo a arrêté le match à la 62e minute à cause des chants, entonnés dans les stades brésiliens depuis des décennies, et a repris quatre minutes plus tard.

Les Corinthiens ont exhorté les fans sur les haut-parleurs du stade et les écrans vidéo à arrêter les chants, mais cela n’a pas été considéré comme suffisant par le terrain de sport.

Mauricio Neves Fonseca, membre du tribunal, a déclaré que forcer les Corinthians à fermer leurs portes était une meilleure punition car le club basé à Sao Paulo avait déjà été condamné à une amende l’année dernière pour un incident similaire.

« Les provocations discriminatoires doivent se terminer dans le football. La société a changé », a déclaré Fonseca. « L’année dernière, ils ont chanté la même chose. Et à ce moment-là, l’arbitre a également dû arrêter le match. »

Les Corinthians joueront sans supporters le 29 juillet lors d’un match de championnat du Brésil contre Vasco da Gama.

Les Corinthians sont 16e du championnat brésilien, proche de la zone de relégation après 13 matches.