Les corgis et dorgi bien-aimés de la reine devraient avoir une nouvelle maison avec le prince Andrew et la princesse Beatrice après le décès de Sa Majesté.

Les deux corgis – Muick et Sandy – étaient des cadeaux de son deuxième fils et de sa fille aînée après la mort du prince Philip en 2021.

Le prince Andrew et la princesse Béatrice devraient s’occuper des corgis de la reine ainsi que de son dorgi Crédit : AFP

La reine aimait beaucoup ses corgis et en raffolait pendant des décennies Crédit : PA

La reine avait résisté à prendre de nouveaux chiens ces dernières années parce qu’elle ne voulait en laisser aucun après sa mort.

Cependant, il est entendu qu’elle a accepté les chiots sur la base qu’Andrew ou Beatrice les récupéreraient éventuellement.

On pense que le prince et la princesse ont promené les chiens ces derniers mois, rapporte le Mail on Sunday.

Candy, le dernier dorgi survivant de la reine – un croisement entre un teckel et un corgi – est également susceptible de rejoindre Muick et Sandy car les chiens sont habitués à la compagnie de l’autre.

Sinon, Candy sera probablement donnée à un membre du personnel.

Sa Majesté a laissé derrière elle au moins quatre chiens lors de son passage, dont deux corgis, un cocker et un dorgi.

Les corgis royaux sont reconnus dans le monde entier comme un symbole de la reine Elizabeth II et de la monarchie.

Dans le passé, lorsque la reine élevait des portées de chiots, il y avait eu une vive concurrence pour en acquérir un parmi les employés de ses résidences royales.

Elle a possédé au moins un corgi pendant la majeure partie de sa vie, après être tombée amoureuse de la race à l’âge de sept ans.

Son père lui avait acheté un corgi appelé “Dookie” pour elle et sa sœur Margaret.

La reine a continué à adorer un certain nombre de chiens et possède un corgi ou un dorgi depuis qu’elle a 18 ans.

Pendant son règne, les corgis de la reine ont reçu leur propre chambre dans le palais connu sous le nom de Corgi Room.

Leurs draps étaient nettoyés quotidiennement et doublés de paniers en osier surélevés pour les lits.

Tout ce que vous devez savoir après la mort de la reine Elizabeth II à l’âge de 96 ans LA nation est en deuil après le décès de la bien-aimée reine Elizabeth à l’âge de 96 ans – voici tout ce que vous devez savoir sur la vie glorieuse de Sa Majesté et sur la suite.

Et les corgis choyés ont également mangé des plats gastronomiques fraîchement préparés, notamment du lapin et du bœuf.

À Noël, ses compagnons canins ont reçu des bas pleins de jouets et de friandises pour chiens.

En 1991, la reine a eu besoin de trois points de suture après avoir interrompu une bagarre entre huit de ses corgis.

Le sort d’un autre des chiens de feu Queen’s, Lissy, qui est l’actuel champion du chien de chasse cocker du Kennel Club, n’a pas encore été décidé.

Lissy, du nom de Sa Majesté, vit avec son entraîneur Ian Openshaw.

Une décision concernant son avenir devrait être prise par le roi Charles dans les prochaines semaines.

La reine était un éleveur réputé de chiens de chasse à Sandringham, et bien que le roi Charles hérite du domaine de Norfolk, on ne sait pas encore s’il gardera les chenils d’élevage.