Les corgis de la reine : que vont-ils devenir ?

La reine était une amoureuse des animaux connue, avec une longue tradition d’élevage de chevaux et de chiens. Au moment de sa mort, elle a laissé derrière elle plus de 100 chevaux et quatre chiens.

La jeune monarque a été entourée de chiens pendant la majeure partie de sa vie d’adolescente et voulait le sien après être tombée amoureuse du premier corgi de la famille royale, Dookie, qui a été adopté en 1933.

Son premier chien, Susan, était un corgi offert par son père, le duc d’York, à l’occasion de son 18e anniversaire en 1944. Elle a produit 30 descendants, qui sont tous devenus membres de la famille de la reine.

“Elle adore les animaux et elle adore les chiens. Elle l’a toujours fait, c’était son premier amour et ce sera son dernier”, a déclaré Ingrid Seward, biographe royale, au magazine américain Newsweek, avant l’annonce de la mort du monarque. a été révélé.

La reine a également élevé ses corgis avec des teckels pour créer une race appelée dorgis. Selon la BBC, c’était le résultat d’un rendez-vous imprévu dans les années 1970 entre l’un des corgis de la reine et le teckel de la princesse Margaret. Les deux sœurs ont fini par accoupler à nouveau les chiens, ce qui a entraîné la naissance de 10 autres chiots au fil des ans.

Ses corgis avaient même leur propre chambre spéciale dans les résidences privées de la reine au palais de Buckingham, selon le livre de l’auteur royal Penny Juror, “All The Queen’s Corgis”.

En 2015, Monty Roberts, dresseuse d’animaux et proche associée de la reine, a déclaré à The Independent qu’elle n’aurait pas l’intention de continuer à élever ses corgis, ne voulant en laisser aucun après sa mort. Son dernier corgi est décédé en 2018.

La reine avait deux dorgis restants, mais après le décès de l’un d’eux en 2020, le monarque s’est retrouvé avec le dernier descendant restant de Susan.

Lorsque le prince Philip était à l’hôpital en 2021, son fils, le prince Andrew, lui a offert deux nouveaux chiots – un dorgie et un corgi. Malheureusement, le corgi n’a pas survécu et est mort quelques semaines plus tard.

La reine a reçu un nouveau chien corgi en 2022, nommé Sandy, en cadeau pour son 95e anniversaire officiel du prince Andrew et des princesses Béatrice et Eugénie.

Aujourd’hui, avec ses enfants, elle laisse dans le deuil deux corgis, un dorgi et un cocker primé.

La volonté et le testament de la reine détermineront qui héritera officiellement de ses chiens, mais pour l’instant, on suppose qu’ils passeront à son successeur, le roi Charles, qui devrait déménager au palais de Buckingham.

Tous les chiens résident actuellement sous la garde du personnel de Buckingham Palace.