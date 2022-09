NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le prince Andrew et son ex-femme, Sarah Ferguson, s’occuperaient des corgis bien-aimés de la reine Elizabeth II après sa mort jeudi. Elle avait 96 ans.

Le duc et la duchesse d’York ont ​​donné à Sa Majesté deux de ses races de chiens préférées l’année dernière après la mort de son défunt mari, le prince Philip, en avril 2021 dans le but de lui remonter le moral.

“Les corgis reviendront vivre au Royal Lodge avec le duc et la duchesse. C’est la duchesse qui a trouvé les chiots qui ont été offerts à Sa Majesté par le duc”, a déclaré une source à BBC News.

“La duchesse s’est liée à Sa Majesté en promenant des chiens et en faisant de l’équitation, et même après son divorce, elle poursuivra sa grande amitié avec Sa Majesté, en promenant les chiens à Frogmore et en bavardant.”

Le Royal Lodge est situé sur le domaine de Windsor Estate à côté du château de Windsor. Malgré le divorce d’Andrew et Sarah en 1996, ils continuent de vivre ensemble au manoir.

La famille, ainsi que ses filles Béatrice et Eugénie, ont donné à la reine deux chiens au printemps dernier dans le but de lui remonter le moral au milieu du verrouillage du COVID-19, un nommé Muick et un chiot nommé Fergus.

Andrew a ensuite offert à sa mère un corgi nommé Sandy pour son 95e anniversaire.

L’amour d’Elizabeth pour les corgis a commencé en 1933 lorsque son père, le roi George VI, a ramené à la maison un corgi gallois de Pembroke qu’ils ont nommé Dookie. Les images d’une jeune Elizabeth promenant le chien devant leur somptueuse maison londonienne seraient les premières parmi tant d’autres à apparaître au fil des décennies.

“L’une des choses intrigantes que les gens se demandent lors des funérailles est de savoir si un corgi va être présent”, a déclaré Robert Lacey, historien royal et auteur de “Majesty: Elizabeth II and the House of Windsor”. “Les meilleurs amis de la reine étaient des corgis, ces bêtes aux pattes courtes et de mauvaise humeur avec un jappement qui ne plaît pas à beaucoup de gens en Grande-Bretagne, mais qui était absolument crucial pour la reine.”

“Elle s’inquiétait également de ce qui arriverait à ses chiens lorsqu’elle ne serait plus là”, a écrit l’auteure britannique Penny Junor dans une biographie de 2018, “All the Queen’s Corgis”.

Junor a noté que certains membres de la famille royale ne partageaient pas son penchant pour la race.

Alors qu’Elizabeth choisissait leurs noms, promenait et nourrissait les chiens, et quand ils mourraient, elle les enterrait avec des plaques individuelles, la plupart de leurs soins étaient confiés à son assistante, Angela Kelly, et à son page, Paul Whybrew.

Après la mort de son corgi Willow en 2018, il a été signalé que la reine n’aurait plus de chiens.

À la suite du décès de son défunt mari, le prince Philip, en 2021 à l’âge de 99 ans, elle a reçu un autre chien à l’occasion de ce qui aurait été son 100e anniversaire.

Charles III a été officiellement proclamé roi par le Conseil d’adhésion samedi lors d’une cérémonie historique au palais Saint-James.

“Je m’efforcerai de suivre l’exemple inspirant qui m’a été donné dans le maintien du gouvernement constitutionnel et de rechercher la paix, l’harmonie et la prospérité des peuples de ces îles, ainsi que des royaumes et territoires du Commonwealth à travers le monde”, a déclaré le roi.

La cérémonie s’est déroulée en présence du prince William de Galles et de l’épouse du roi, Camilla, devenue reine consort.

