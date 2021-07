Les Corées rétablissent les canaux de communication et conviennent d’améliorer leurs relations

« Maintenant, toute la nation coréenne souhaite que les relations Nord-Sud se remettent le plus tôt possible de leurs revers et de leur stagnation », a déclaré l’agence de presse centrale coréenne officielle. « À cet égard, les principaux dirigeants du Nord et du Sud ont convenu de faire un grand pas en avant dans le rétablissement de la confiance mutuelle et la promotion de la réconciliation en rétablissant les lignes de communication intercoréennes coupées à travers les récents échanges de lettres personnelles. »