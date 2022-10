Les Corées du Nord et du Sud échangent des coups de semonce le long de la frontière maritime au milieu des tensions

Séoul, Corée du Sud –

Les Corées rivales ont échangé lundi des coups de semonce le long de leur frontière maritime occidentale contestée, ont déclaré leurs militaires, au milieu d’animosités accrues à propos du récent barrage d’essais d’armes de la Corée du Nord.

L’état-major interarmées sud-coréen a déclaré dans un communiqué que sa marine avait diffusé des avertissements et tiré des coups de semonce pour repousser un navire marchand nord-coréen qui, selon elle, avait violé la frontière maritime lundi matin.

L’armée nord-coréenne a déclaré que ses unités de défense côtière avaient réagi en tirant 10 coups de semonce d’artillerie en direction de ses eaux territoriales, où “un mouvement naval ennemi a été détecté”. Il a accusé un navire de la marine sud-coréenne d’avoir pénétré dans les eaux nord-coréennes sous prétexte de sévir contre un navire non identifié.

Les chefs d’état-major interarmées sud-coréens ont déclaré que les tirs d’artillerie nord-coréens violaient un accord intercoréen de 2018 sur la réduction des animosités militaires et sapaient la stabilité dans la péninsule coréenne. Il a déclaré que les obus nord-coréens n’avaient pas atterri dans les eaux sud-coréennes, mais que la Corée du Sud renforçait sa préparation militaire.

Il n’y a eu aucun rapport d’affrontements entre les Corées, mais la frontière maritime mal marquée au large de la côte ouest de la péninsule coréenne est une source d’animosités de longue date entre les Corées. C’est le théâtre de plusieurs escarmouches et violences navales intercoréennes sanglantes ces dernières années, notamment le bombardement par le Nord d’une île sud-coréenne et le torpillage présumé d’un navire de la marine sud-coréenne qui a tué un total de 50 personnes en 2010.

Ces dernières semaines, la Corée du Nord a effectué une série d’essais d’armes en réponse à ce qu’elle appelle des exercices militaires conjoints provocateurs entre la Corée du Sud et les États-Unis. Certains observateurs affirment que la Corée du Nord pourrait étendre sa série de tests ou lancer des provocations près de la frontière maritime occidentale alors que les militaires sud-coréens et américains poursuivent leurs exercices militaires combinés.

Washington et Séoul avaient réduit ou annulé leurs exercices réguliers ces dernières années pour soutenir leur diplomatie nucléaire désormais en sommeil avec la Corée du Nord ou se prémunir contre la pandémie de COVID-19. Mais les alliés ont relancé ou élargi ces entraînements depuis l’investiture en mai du président conservateur sud-coréen Yoon Suk Yeol, qui jure une position plus ferme sur la provocation nord-coréenne.

Dans sa déclaration de lundi, l’état-major de l’armée populaire nord-coréenne a accusé la Corée du Sud de provoquer des animosités près de sa frontière terrestre ainsi qu’avec ses propres tests d’artillerie et ses émissions de haut-parleurs de propagande. La Corée du Sud a déjà confirmé avoir effectué des tirs d’artillerie la semaine dernière dans le cadre de ses exercices militaires réguliers, mais n’a pas immédiatement répondu à l’affirmation du Nord sur les émissions par haut-parleur.

“L’état-major général de la KPA envoie une fois de plus un grave avertissement aux ennemis qui ont même fait une intrusion navale à la suite de provocations telles que les récents tirs d’artillerie et la diffusion de haut-parleurs sur le front terrestre”, indique le communiqué du Nord.

En 2018, les deux Corées ont démantelé d’énormes haut-parleurs utilisés pour diffuser une propagande de style guerre froide à travers leur frontière tendue dans le cadre de leurs démarches de réconciliation au début de la diplomatie nucléaire désormais en sommeil entre Pyongyang et Washington. Si la Corée du Sud avait redémarré ses émissions de propagande, cela pourrait déclencher une forte réaction nord-coréenne, car elle était auparavant extrêmement sensible aux émissions sud-coréennes critiquant sa situation des droits de l’homme, les actualités mondiales et les chansons de K-pop. La plupart des 26 millions d’habitants de la Corée du Nord n’ont pas officiellement accès aux programmes de télévision et de radio étrangers.

“La politique de Pyongyang consistant à blâmer les menaces extérieures et à projeter la confiance dans les capacités militaires peut motiver une plus grande prise de risques”, a déclaré Leif-Eric Easley, professeur à l’Université Ewha de Séoul. “L’enquête nord-coréenne sur les défenses du périmètre sud-coréen pourrait conduire à un sérieux échange de tirs et à une escalade involontaire.”

Depuis le 25 septembre, la Corée du Nord a tiré 15 missiles et des centaines d’obus d’artillerie vers la mer.

Les lancements de missiles étaient en grande partie destinés à protester contre les entraînements américano-sud-coréens près de la péninsule coréenne qui impliquaient un porte-avions américain pour la première fois en cinq ans. La Corée du Nord a déclaré que ses exercices de tir d’artillerie étaient organisés comme des contre-mesures contre des exercices d’artillerie sud-coréens similaires dans les zones frontalières.

Séoul et Washington mènent régulièrement des exercices militaires pour maintenir leur préparation contre d’éventuelles agressions nord-coréennes. Les alliés disent que leurs exercices sont de nature défensive, mais la Corée du Nord les considère comme une répétition d’invasion.

L’armée sud-coréenne effectue des exercices annuels sur le terrain qui doivent se terminer ce vendredi. Les exercices de cette année impliquent un nombre indéterminé de soldats américains.

La semaine prochaine, la Corée du Sud et les États-Unis doivent organiser des exercices conjoints de l’armée de l’air impliquant quelque 240 avions de combat, dont des chasseurs F-35 exploités par les deux pays. Les exercices visent à inspecter les capacités d’opérations conjointes des deux pays et à améliorer la préparation au combat, a déclaré mardi l’armée sud-coréenne.

Certains experts disent que les récents essais de missiles de la Corée du Nord suggèrent que son dirigeant Kim Jong Un n’a pas l’intention de reprendre de sitôt une diplomatie nucléaire bloquée avec Washington, car il voudrait se concentrer sur la modernisation de son arsenal nucléaire pour renforcer son influence dans les futures négociations avec les États-Unis.