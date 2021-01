NASHVILLE, Tennessee: Les Ravens de Baltimore ont le demi de coin Jimmy Smith de retour pour leur match de wild card AFC avec les Titans du Tennessee après avoir raté les trois derniers matchs avec une épaule blessée.

Smith a été limité toute la semaine à l’entraînement.

Les Ravens ont également désactivé le demi offensif Mark Ingram, un scratch en bonne santé avec la recrue JK Dobbins et Gus Edwards maintenant des pièces clés dans l’attaque la plus rapide de la NFL.

Les Titans du Tennessee seront sans secondeur extérieur Derick Roberson pour un troisième match consécutif à cause d’un ischio-jambier. Les Titans ont également gratté les demi offensifs Senorise Perry et D’Onta Foreman, les arrières défensifs Chris Jackson et Kareem Orr.

Les Ravens ont également désactivé le receveur large James Proche II, le parieur Johnny Townsend, les receveurs larges Chris Moore et James Proche II, le secondeur extérieur Jaylon Ferguson, le joueur de ligne offensive RJ Prince et le plaqueur défensif Broderick Washington.

___

Plus AP NFL: https://apnews.com/NFL et https://twitter.com/AP_NFL