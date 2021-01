BALTIMORE (10-5) CHEZ CINCINNATI (4-10-1)

Dimanche, 13 h HE, CBS

LIGNE D’OUVERTURE – Ravens par 12 1/2

ENREGISTRER VS. SPREAD – Ravens 9-5-1; Bengals 9-6

RECORD DE LA SÉRIE – Les Ravens mènent 26-23

DERNIÈRE RÉUNION – Les Ravens ont battu les Bengals 27-3 le 11 octobre à Baltimore

SEMAINE DERNIÈRE – Les Ravens ont battu les Giants 27-13; Les Bengals battent les Texans 37-31

CLASSEMENT AP PRO32 – Ravens n ° 9 (ex aequo), Bengals n ° 28

OFFENSE RAVENS – GLOBAL (19), RUSH (1), PASS (31).

RAVENS DEFENSE – GLOBAL (9), RUSH (9), PASS (13).

OFFENSE BENGALS – GLOBAL (28), RUSH (25), PASS (23).

BENGALS DEFENSE – GLOBAL (22), RUSH (25), PASS (23).

STREAKS, STATS ET NOTES – Les Ravens gagneront un wild card AFC avec une victoire. … Baltimore a remporté quatre victoires consécutives et Cincinnati a remporté deux victoires consécutives. Avant leur récente séquence de victoires, les Bengals avaient perdu huit sur neuf. … Les Ravens ont remporté trois victoires consécutives dans la série, les deux derniers par un combiné de 60 points. Le balayage des Baltimores la saison dernière était son premier depuis 2011.… Les Ravens ont trois joueurs avec au moins 600 verges au sol (JK Dobbins, Gus Edwards et Lamar Jackson). Les Bengals n’ont personne à 500 mètres. … Au cours de leur séquence de quatre victoires consécutives, les Ravens ont accumulé en moyenne 37 points et 233,3 verges au sol par match. Jackson a lancé huit passes de touché et couru pour quatre scores au cours de cette séquence. … Baltimores 22 touchés au sol sont à égalité pour le meilleur de l’histoire de la franchise (2009). … Jackson a besoin de 92 verges au sol pour devenir le premier QB NFL avec deux saisons de 1 000 verges. … Les Ravens se sont précipités sur au moins 100 verges en 38 matchs consécutifs, à égalité pour la deuxième plus longue séquence de l’histoire de la NFL. … Baltimore mène la ligue avec 25 échappés forcés. … Les sept touchés de Dobbins sont les plus marquants jamais réalisés par une recrue des Ravens. Hes a marqué au moins un touché dans chacun des cinq derniers matchs. … Jackson possède un record de 12-1 en décembre comme partant. Il a lancé ou couru pour au moins un TD en 35 départs consécutifs, la plus longue séquence active de la NFL. … Ravens K Justin Tucker a un taux de réussite de 90,6% sur les FG, la meilleure marque de carrière de l’histoire de la NFL. … La recrue des Ravens, le LB Patrick Queen, mène l’équipe avec 101 plaqués. … En 12 matchs contre les Ravens, les Bengals WR AJ Green ont 53 attrapés pour 886 verges et neuf touchés. … Green a 65 attrapés TD en carrière, un de moins que le record d’équipe détenu par Chad Johnson. … Le quart des Bengals Brandon Allen est allé 29 pour 37 pour 371 verges et deux touchés sans interceptions la semaine dernière contre Houston. … Au cours des six derniers matchs, Cincinnati n’a accordé que neuf touchés en 20 déplacements dans la zone rouge de l’opposition. … Bengals WR Tee Higgins a 67 prises, troisième parmi les recrues de la NFL et à égalité avec Cris Collinsworth pour la plupart dans l’histoire de l’équipe par une recrue. Higgins 908 verges recevant le deuxième rang parmi les recrues de la NFL. … Bengals S Jessie Bates a 99 plaqués, trois interceptions au sommet de l’équipe et un échappé forcé. … Cincinnati a 19 ans pour 27 sur les quatrièmes essais. Les 19 conversions sont les deuxièmes en importance dans la NFL depuis 1977.… Astuce fantastique: la défense de Baltimores. Les Ravens ont limité Cincinnati à un FG tardif lors de la première rencontre, et c’était avec Joe Burrow au QB. En termes de joueurs sur une lancée, Jackson et Dobbins ont joué leur meilleur football de la saison au cours du mois dernier.

Plus AP NFL: https://apnews.com/NFL et https://twitter.com/AP_NFL