Certains coraux peuvent se remettre du blanchiment même lors de longues vagues de chaleur tant que les humains n’interfèrent pas, ont déclaré mardi des scientifiques, suscitant l’espoir pour les écosystèmes sous-marins en voie de disparition essentiels à la vie marine.

Les chercheurs ont suivi les coraux de l’atoll de Kiritimati dans l’océan Pacifique à travers la plus longue vague de chaleur tropicale jamais enregistrée, s’attendant à ce que les récifs subissent un blanchissement massif.

Mais en dépit d’être assis dans un « bain d’eau chaude » pendant 10 mois en raison d’un El Nino 2015/2016 particulièrement fort, les coraux étudiés ont survécu.

« Nous avons été époustouflés … de constater que non seulement tous les coraux n’étaient pas morts! Mais certains d’entre eux n’avaient même pas l’air d’être en mauvais état ou blanchis », a déclaré Julia Baum, co-auteur de l’étude publiée dans Communications de la nature.

« Ils avaient récupéré alors qu’ils étaient encore dans ces conditions stressantes! » a déclaré à l’AFP le professeur de biologie de l’Université canadienne de Victoria.

Cependant, il y a un hic. Seuls les coraux non perturbés par les facteurs de stress humains tels que la pollution de l’eau étaient plus susceptibles de survivre à la canicule.

« Nous avons constaté que les coraux ne pouvaient se remettre du blanchiment qu’à des températures élevées s’ils n’étaient pas également exposés à d’autres facteurs de stress locaux puissants », a déclaré Baum.

Les récifs coralliens couvrent moins d’un pour cent du plancher océanique mais abritent un quart des espèces marines, leur fournissant nourriture et abri.

Lisez aussi: La moitié des coraux de la Grande Barrière de Corail sont morts en raison du changement climatique et de la hausse des températures

Le réchauffement des eaux dû au changement climatique pousse les coraux à expulser les algues productrices de nourriture vivant dans leurs tissus, brisant leur relation symbiotique et entraînant une perte de couleur et de vie dans le processus connu sous le nom de blanchiment.

Les pics récents des températures de surface de la mer tropicale et subtropicale, amplifiés par un El Niño particulièrement puissant, ont déclenché un blanchissement massif sans précédent des coraux, affectant 75 pour cent des récifs mondiaux.

Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat en 2018 a publié son rapport historique sur les objectifs de température de l’accord de Paris – «bien en dessous» de deux degrés Celsius (3,6 Fahrenheit) au-dessus des niveaux préindustriels et un plafond de 1,5 ° C si possible.

Il a révélé qu’à 1,5 ° C plus chaud, plus de 70% des récifs coralliens de la Terre mourraient probablement. À 2 ° C, cela passe à 99%.

Mais la découverte que certains types de coraux peuvent récupérer après avoir été exposés à de longues vagues de chaleur offre une « lueur d’espoir » pour le riche écosystème marin, ont déclaré les auteurs dans l’étude.

Les résultats montrent que les stratégies de protection locales peuvent avoir un impact sur la sauvegarde des coraux, incitant à poursuivre les efforts de protection des récifs.

«Si nous voulons sauver ces magnifiques écosystèmes dans leur ensemble, le monde doit maîtriser le changement climatique», a déclaré Baum.

« Mais cette nouvelle découverte … pourrait faire gagner un peu de temps à certains coraux sous le changement climatique. »