Les coraux de la mer Rouge menacés par la mortalité massive d’oursins, selon des chercheurs israéliens

JERUSALEM (AP) – Les oursins du golfe d’Eilat en Israël meurent à un rythme alarmant, ont annoncé mercredi des chercheurs – un développement qui menace les écosystèmes précieux des récifs coralliens de la mer Rouge.

Selon des scientifiques de l’Université de Tel Aviv, un agent pathogène inconnu tue l’oursin noir, Diadema setosum. La mortalité massive a d’abord commencé dans l’est de la mer Méditerranée, d’où elle s’est propagée à la mer Rouge voisine, ont déclaré les scientifiques.

L’oursin noir est essentiel au maintien d’un habitat récifal sain. Sans eux, les algues poussent sans contrôle, étouffant les coraux et compromettant l’équilibre délicat de l’écosystème récifal.

Un article décrivant les résultats a été publié mercredi dans la revue Royal Society Open Science.

« C’est une mort rapide et violente : en seulement deux jours, un oursin en bonne santé devient un squelette avec une perte massive de tissus », a déclaré Oren Bronstein, biologiste marin à l’Université de Tel Aviv et auteur principal d’une série d’articles sur la mort des oursins.

Il a ajouté qu’ils avaient exclu l’empoisonnement ou la pollution localisés et soupçonnaient plutôt une « épidémie à propagation rapide » causée par un agent pathogène encore non identifié.

Le mois dernier, des chercheurs aux États-Unis ont identifié un parasite unicellulaire responsable d’une mortalité massive similaire d’oursins dans les Caraïbes qui a dévasté les écosystèmes des récifs.

Les chercheurs israéliens pensent qu’un agent pathogène similaire pourrait également être responsable de la mort des oursins en Méditerranée et en mer Rouge, et ont appelé à une action urgente de la part de l’Autorité de la nature et des parcs pour protéger les écosystèmes récifaux déjà menacés d’Israël.

« Cette nouvelle épidémie de maladie est une grave préoccupation », a déclaré Ian Hewson, professeur au Marine Mass Mortality Lab de l’Université Cornell, qui n’a pas participé à l’étude de l’Université de Tel Aviv.

Il a ajouté qu’il « serait intéressant de savoir si le même agent est à l’œuvre » en Méditerranée que celui qui a été identifié tuant des oursins dans les Caraïbes. « Si tel est le cas, cela soulèvera des questions sur la manière dont il est dirigé entre ces sites géographiquement séparés. »

Le golfe d’Eilat, une branche de la mer Rouge partagée par Israël, la Jordanie, l’Égypte et l’Arabie saoudite, abrite de magnifiques récifs coralliens qui, selon les scientifiques, pourraient être plus résistants au réchauffement des eaux résultant du changement climatique d’origine humaine.

Ilan Ben Zion, Associated Press