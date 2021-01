PARIS – Le chant d’un coq et la sonnerie d’une cloche d’église à l’aube. Le grondement d’un tracteur et l’odeur du fumier provenant d’une étable voisine. Le chant assourdissant des cigales ou le coassement discordant des grenouilles. Des canards charlatans, des moutons bêlants et des ânes qui braillent. Les sons et odeurs ruraux pérennes comme ceux-ci ont été protégés par la loi française la semaine dernière, lorsque les législateurs ont adopté un facture pour préserver «le patrimoine sensoriel de la campagne», après une série de rencontres de quartier largement médiatisées dans les coins ruraux de France, dont beaucoup impliquaient des animaux bruyants. Dans une nation toujours attachée à ses racines agraires et à son terroir – un sens profond du lieu lié à la terre – les disputes symbolisaient des tensions entre les nouveaux arrivants urbains et les paysans de longue date, des frictions qui n’ont fait qu’augmenter avec la pandémie de coronavirus et une série de verrouillages attirer de nouveaux résidents à la campagne. «Vivre à la campagne, c’est accepter certaines nuisances», a déclaré jeudi Joël Giraud, le jeune ministre français chargé de la vie rurale. Il serait illusoire, a-t-il dit, d’idéaliser la campagne comme un havre de tranquillité parfait.

Peut-être le plus important de ces animaux bruyants était Maurice, un coq à Saint-Pierre-d’Oléron, une ville sur une île au large de la côte ouest de la France. Son propriétaire avait été poursuivi par des voisins – des vacanciers réguliers de la région – parce qu’il chantait trop fort. Des politiciens et des milliers de pétitionnaires se sont précipités à la défense du coq gaulois, et un tribunal a finalement statué en 2019 que Maurice, décédé l’été dernier à l’âge de six ans, était tout à fait dans ses droits. «Nos territoires ruraux ne sont pas que des paysages, ce sont aussi des sons, des odeurs, des activités et des pratiques qui font partie de notre patrimoine», a déclaré M. Giraud aux législateurs du Sénat français. «Les nouveaux habitants de la campagne n’y sont pas toujours habitués.» Le projet de loi a été adopté par l’Assemblée nationale, la chambre basse du Parlement français, en janvier dernier. Dans une rare démonstration d’unité parlementaire et politique, le Sénat a adopté jeudi à l’unanimité une version non amendée du projet de loi. «L’objectif est de donner aux élus une boîte à outils», a déclaré Pierre-Antoine Levi, un sénateur centriste qui a contribué à la rédaction du projet de loi, arguant que les maires étaient pris au milieu d’un nombre croissant de conflits de quartier.