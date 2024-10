Les copropriétaires de Wrexham, Ryan Reynolds et Rob McElhenney, accueillent favorablement un nouvel investissement de la famille Allyn

Les copropriétaires de Wrexham, Ryan Reynolds et Rob McElhenney, ont accueilli la famille Allyn, basée à New York, en tant que nouveaux investisseurs minoritaires dans le club de League One.

Dans une déclaration commune, le duo d’acteurs hollywoodiens a déclaré : « Wrexham a gagné l’attention du monde entier et nous nous efforçons de recruter des partenaires de classe mondiale pour nous aider dans la prochaine phase de notre croissance.

« Nous avons eu la chance de connaître la famille Allyn et nous sommes époustouflés par leur intelligence, leur gentillesse et leur engagement. C’est exactement le type de partenaires dont nous aurons besoin pour ce projet incroyable.

Un communiqué du club ajoute que l’investissement « contribuera à alimenter les nobles ambitions du club, ainsi que celles de la communauté de Wrexham au sens large ».

Basés à Skaneateles, New York, les Allyn ont fait fortune grâce à Welch Allyn, le fabricant mondial d’équipements médicaux.

Eric Allyn, directeur des investissements du groupe familial, a déclaré : « Depuis plus d’un siècle, notre famille s’est concentrée sur la création de grandes entreprises, tout en édifiant de merveilleuses communautés.

« Nos efforts depuis des décennies dans la région de Syracuse sont similaires à ceux que Rob et Ryan ont commencé à Wrexham. Nous considérons Red Dragon Ventures comme un moyen d’investir dans un club de football de classe mondiale et, surtout, dans la communauté accueillante de Wrexham.

Wrexham est troisième de la League One, à quatre points du leader Birmingham City, après avoir remporté sept de ses 13 premiers matchs de la saison.

Le club gallois est en lice pour une troisième promotion consécutive après être passé de la Ligue nationale au troisième niveau du football anglais en trois ans sous la direction de McElhenney et Reynolds.

L’investissement aidera à financer l’ambition de Wrexham

Analyse de Richard Sutcliffe

L’arrivée d’un nouvel investisseur minoritaire au sein du SToK Cae Ras n’est pas une surprise.

Une intention de céder des « positions minoritaires » dans le club a été évoquée dans le rapport stratégique accompagnant les comptes les plus récemment publiés du club, pour la période de 12 mois clos le 30 juin 2023.

Le rapport, publié en avril de cette année, confirme également qu’un actionnaire minoritaire a déjà rejoint le groupe. Aucun détail n’a été donné sur l’identité de cet individu ou de ce groupe, ni sur le montant payé pour cette participation de cinq pour cent.

En vendant une participation à la famille Allyn, Reynolds et McElhenney ont apporté des fonds bienvenus à un moment où l’ambitieux club de League One se lance dans plusieurs projets d’infrastructure majeurs et cherche à maintenir la trajectoire ascendante qui a vu l’équipe de Phil Parkinson gagner. promotions consécutives.

Un stand Kop ultramoderne est prévu, qui sera en partie financé par des fonds publics, Wrexham ayant nommé la semaine dernière un nouvel architecte à Populous en vue que la nouvelle structure soit ouverte à temps pour l’été 2026.

Wrexham envisage également de construire un nouveau terrain d’entraînement, tandis qu’une nouvelle académie est également en préparation à la Darland School après que les plans officiels ont été dévoilés en septembre.

Sur le terrain, les propriétaires sont déterminés à continuer de progresser, l’objectif pour cette saison étant la promotion en Championship, un niveau de la pyramide anglaise où de nombreux clubs subissent des pertes financières faramineuses en poursuivant leur rêve d’atteindre la Premier League.

En décrochant une place parmi l’élite lors de la dernière saison lorsque les chiffres financiers sont disponibles (2022-23), Sheffield United a perdu 31,4 millions de livres sterling et les champions de Burnley 27,9 millions de livres sterling.

Ni Reynolds ni McElhenney ne voudront s’ouvrir à ce genre de pertes potentielles.

Seul le temps nous dira combien de « participations minoritaires » les deux hommes seront prêts à vendre à Wrexham. Cependant, en réduisant leur propre actionnariat et en en faisant participer d’autres tout en restant le visage du public, cette décision présente les caractéristiques de la façon dont Reynolds a déjà fonctionné avec succès dans le monde des affaires.

Après avoir lancé la marque Aviation Gin, l’acteur canadien l’a vendu à l’empire Diageo dans le cadre d’un accord de 610 millions de dollars en 2020. De même, Mint Mobile, la société de téléphonie mobile à petit budget détenue par Reynolds, a été vendue à T-Mobile pour un accord en espèces et en actions. évalué à 1,35 milliard de dollars.

Malgré ces deux accords, la star de Deadpool est restée très étroitement liée aux deux sociétés par le biais de publicités et de réseaux sociaux aux yeux du public.

